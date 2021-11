Oggi, sabato 27 novembre, la Nazionale italiana di tennis torna in campo al Pala Alpitour di Torino per affrontare la Colombia nel match valido per la seconda giornata del gruppo E di Coppa Davis. Gli azzurri arrivano carichi a mille dopo il successo contro gli Stati Uniti, sconfitti grazie al doppio successo in singolare di Lorenzo Sonego e Jannick Sinner, giustizieri dei bombardieri USA, rispettivamente Opelka e Isner. Gli addetti ai lavori avevano pronosticato un successo italiano, ma in pochi si sarebbero aspettati che arrivasse con una tale semplicità. E altrettanto semplice dovrebbe essere il compito della Nazionale capitanata da Volandri contro i modesti sudamericani, anche prendendo in considerazione il punteggio nel ranking Atp.

Di seguito le informazioni su dove vedere in TV il match tra Italia e Colombia dell’edizione 2021 di Coppa Davis.

Coppa Davis 2021: dove vedere in TV la partita Italia-Colombia

L’incontro delle Finali di Coppa Davis tra Italia e Colombia di oggi sarà trasmesso in TV in chiaro su SuperTennis, canale numero 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. La sfida avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 16, quando scenderanno in campo i numero 2 di entrambe le Nazionali per la prima partita di singolare. A seguire toccherà ai numero 1, mentre come ultimo match ci sarà il doppio. Ricordiamo che si gioca al meglio dei 3 set e che per ottenere la vittoria complessiva di giornata occorre ottenere due successi (due singolari o un singolare e il doppio).

Finali Coppa Davis: dove vedere in streaming Italia-Colombia

Lo streaming della partita tra Italia e Colombia sarà disponibile sul sito supertennis.tv. Per la visione dell’incontro online sarà necessario registrare un nuovo account: l’iscrizione del profilo sul sito del canale TV SuperTennis è completamente gratuita.