Can Yaman continua ad essere un personaggio molto discusso sul web. In piazza ci sono finite sia le sue vicende private e sentimentali, sia quelle professionali. Per quanto riguarda quest’ultimo tema, è appena trapelata una notizia molto interessante inerente il futuro lavorativo dell’attore. A quanto pare, infatti, nel 2022 lo vedremo nuovamente sul piccolo schermo. Il giovane, infatti, sarà ospite a C’è Posta per te.

Il ritorno di Cana Yaman a C’è Posta per te

La carriera di Can Yaman è in continua crescita. L’attore, infatti, all’anno nuovo sarà nuovamente su Canale 5 in quanto parteciperà come ospite in una puntata della nuova stagione di C’è Posta per te. La trasmissione di Maria De Filippi comincerà il prossimo 8 gennaio 2022 e, almeno per il momento, non si sa se Can apparirà proprio nella puntata di esordio oppure no.

Ad ogni modo, per lui non è affatto la prima volta che mette piede a C’è Posta per te. L’attore, infatti, ha presenziato per ben due volte al suo interno in quanto la conduttrice sembra essere davvero ben disposta ad averlo all’interno dei suoi format.

La nuova fiction con l’attore e alcuni gossip

Oltre questa grande novità ce n’è anche un’altra che riguarda Can Yaman. Il pubblico, infatti, vedrà l’attore cimentarsi anche in una nuova fiction, che andrà in onda dal prossimo anno, e che lo vede al fianco di Francesca Chillemi. La serie si chiama “Viola come il mare“. In merito alla sua vita sentimentale, invece, attualmente gira voce che tra i due attori della nuova serie tv possa essere in atto un flirt.

Come sempre, però, Can è abbottonatissimo e non fa trapelare quasi nulla sui suoi social in merito alle sue relazioni. Dopo la rottura con Diletta Leotta, infatti, il giovane si è trincerato dietro un impenetrabile silenzio che lo ha spinto ad allontanarsi dai riflettori.