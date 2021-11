Sabato 20 e domenica 21 novembre, alle ore 16:30 su Canale 5, andranno in onda due nuove puntate di Verissimo, lo storico talk show condotto da Silvia Toffanin. In questo articolo trovate tutti gli ospiti che interverranno nel salotto della rete ammiraglia Mediaset nel prossimo fine settimana.

Verissimo, gli ospiti delle puntate di sabato 20 e domenica 21 novembre 2021

Gli ospiti della diciottesima e diciannovesima puntata di Verissimo saranno Valeria Marini, Massimo Ranieri, Gene Gnocchi, Nicola Pisu, Amanda Lear, Gabriele Cirilli, Teo Teocoli e Tiziana Giardoni.

Nella puntata di sabato riflettori accesi sull’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip 6, Nicola Pisu, che dentro la Casa del GF si è innamorato di Miriana Trevisan, non venendo però ricambiato dalla showgirl napoletana.

Spazio anche per Valeria Marini, di recente operata per un disturbo all’occhio: in un’intervista rilasciata al settimanale Chi la showgirl ha raccontato di aver rischiato di perdere la vista per un foro maculare, una lesione alla retina che se non curata per tempo può portare alla perdita della vista.

Sempre nella giornata di sabato la Toffanin ospiterà Massimo Ranieri e Gene Gnocchi. L’artista musicale, che da poco ha compiuto 70 anni, pubblicizzerà l’uscita del suo nuovo libro intitolato “Tutti i sogni ancora in volo” (casa editrice Rizzoli).

Nel corso della puntata di domenica 21 novembre ci sarà Teo Teocoli, protagonista del ritorno in grande stile di Zelig in prima serata su Canale 5, con gli storici conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Insieme a lui anche l’altro comico Gabriele Cirilli, che come Gene Gnocchi rientra nel rinnovato cast di Zelig.

Questo weekend Verissimo accoglierà poi Amanda Lear, che proprio in settimana (giovedì 18 novembre, ndr) ha compiuto la veneranda età di 82 anni. Sarà l’occasione per ripercorrere la storia e la carriera artistica della cantante, attrice ed ex modella, musa del leggendario artista spagnolo Salvardor Dalí.

Tra gli ospiti di Verissimo, infine, merita una menzione particolare Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio, che ricorderà il marito a un anno di distanza dalla sua morte. Dodici mesi fa la scomparsa del batterista dei Pooh sconvolse il mondo della musica italiana: il celebre artista si spense il 6 novembre 2020 al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma per le complicanze causate dal Covid-19.