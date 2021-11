Drag Race Italia tra poco sbarca in Italia. L’attesa da parte del pubblico è grande, specialmente perché rappresenta qualcosa di completamente nuovo per la televisione nostrana.

Drag Race Italia, che andrà in onda su Discovery+ a partire dal 19 novembre, è il nuovo talent show completamente dedicato alle Drag Queen. Al timone troviamo Tommaso Zorzi, vincitore della precedente edizione del Grande Fratello Vip.

Drag Race Italia, come cambiano i programmi

In occasione della conferenza stampa per presentare il talent show delle Drag Queen è stato fatto un annuncio importante. Sono state cambiate alcune cose per facilitarne la visione anche a coloro che non hanno modo di seguirlo in streaming.

Prima di tutto è stata confermata la data di inizio, fissa al 19 novembre. La piattaforma streaming dove è possibile vedere Drag Race Italia è del gruppo Discovery+. Ciò significa che gli spettatori per vederlo devono possedere un abbonamento attivo.

Ed è proprio qui che spunta la novità, apprezzatissima da coloro che non possiedono un abbonamento Discovery+.

Drag Rage Italia in chiaro su Real Time

Drag Race Italia potrà essere visto in chiaro su Real Time. Questo però solo a partire dal mese di gennaio 2022. Senza abbonamento quindi gli spettatori dovranno aspettare un po’. E’ stata comunque una sorpresa visto che, fino a questo momento, tutti pensavano che vederlo senza abbonamento era impossibile.

Cosa aspettarsi dal talent show Drag Race?

A dirci qualcosa in più sul programma è proprio Tommaso Zorzi in occasione della conferenza stampa. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ammette di essere un grande fan di questo talent show. Ammira come le Drag Queen si svegliano presto per poter mettere in atto il loro incredibile cambiamento.

Quando finisce una puntata di Drag Race Italia Zorzi intervista la Drag Queen eliminata così che possa esprimere a caldo le proprie emozioni.

Sappiamo già che vedremo salire sul parco come ospiti Luxuria, Ambra Angiolini, Nick Cerioni e Donatella Rettore. Infine è stato comunicato che la terza puntata è dedicata a Raffaella Carrà.