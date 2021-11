Il 12 novembre sarà un giorno molto speciale per la The Walt Disney Company perché verrà festeggiato il Disney+ Day. Si tratta di un evento che consentirà ai fan di accedere a molti più contenuti e a offerte speciali imperdibili.

La vera novità, però, risiederà nella possibilità di guardare alcuni film nel Formato Espanso IMAX. Questa tecnica permette gli spettatori di entrare maggiormente nella scena dato che consiste in un’estensione delle immagini pari al 26%.

Michael Paull e Jon Kirchner, nei rispettivi panni di President of Disney+ and ESPN+ e di chief executive officer of Xperi, si sono detti entusiasti all’idea. Secondo loro questa decisione non farà altro che aggiungere valore alla visione dei contenuti.

Siamo entusiasti che i fan del MCU avranno presto l’opportunità di sperimentare il Formato Espanso IMAX nelle loro case con il lancio di IMAX Enhanced su Disney+

Quali saranno i contenuti disponibili nel Formato IMAX

A partire dal 12 novembre, questa nuova visione sarà resa disponibile per alcuni contenuti presenti su Disney+. Per ora, stiamo parlando di 13 pellicole:

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Iron Man

Guardiani della Galassia

Guardiani della Galassia Vol. 2,

Captain America: Civil War

Doctor Strange

Thor: Ragnarok

Black Panther

Avengers: Infinity War

Ant-Man and The Wasp

Captain Marvel

Avengers: Endgame

Black Widow

Sappiamo però che l’intenzione è quella di espandere la novità anche ad altri contenuti.

Siamo entusiasti di creare valore aggiunto per i fan e il pubblico Marvel su Disney+ e non vediamo l’ora di offrire ancora più funzionalità IMAX Enhanced in futuro

Cosa avrà da offrire il Formato Espanso IMAX

Questo tipo di formato è usato dai registi per dare una visione più ampia alle azioni dei personaggi. Disney+ è la prima piattaforma in assoluto a permettere a suoi utenti di sperimentarla da casa. Solitamente, infatti, è accessibile solo tramite le sale cinematografiche.

Sarà sufficiente avere un abbonamento mensile o annuale per usufruire della nuova tecnologia. Inoltre, sappiamo che l’obiettivo è quello di aggiungere altre migliorie al comparto audio e video. Questo cambiamento potrebbe fare da apripista per una rivoluzione nel mondo dello streaming.