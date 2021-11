Finalmente, tutti gli utenti di Disney+ potranno accedere alla visione di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 1° settembre 2021. Il piano originale era quello di distribuirlo a partire da febbraio ma la pandemia da Covid-19 ha causato un notevole ritardo.

La pellicola nasce dal fumetto della Marvel Comics che ha come protagonista principale Shang-Chi. L’accoglienza da parte del pubblico è stata molto buona e anche la critica ha espresso un giudizio positivo.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli: trama e cast

Il film ripercorre la storia di Shang-Chi, un giovane supereroe con un potenziale immenso, ma che ancora non conosce la sua vera natura. Intraprenderà un viaggio alla scoperta dei suoi poteri, che lo porterà a confrontarsi con il bene e con il male e ad affrontare diversi pericoli. Tutte le sue sventure saranno causate da un gruppo terroristico chiamato Dieci Anelli. A capo di questa organizzazione ci sarà Mandarino, un leader spietato e senza scrupoli che cercherà di raggiungere i suoi scopi con la violenza. Il protagonista dovrà fare appello a tutte le sue risorse per riuscire ad opporsi ai piano del suo acerrimo nemico.

Tra gli attori principali del cast sono presenti:

Simu Liu: Shang-Chi Awkwafina: Katy Meng’er Zhang: Xialing Fala Chen: Jiang Li Florian Munteanu: Razor Fist Benedict Wong: Wong Michelle Yeoh: Jiang Nan Ben Kingsley: Trevor Slattery Tony Leung: Mandarino



Quando e dove guardare Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli

Il film sarà disponibile su Disney+ a partire dal 12 novembre. Sarà uno dei 13 contenuti a poter usufruire della novità tecnologica introdotta dalla piattaforma: il Formato Espanso IMAX. Per poter vedere la pellicola, bisognerà essere in possesso dell’abbonamento mensile o annuale. Tutti coloro che si iscriveranno al sito entro il 14 novembre, potranno godere di un’offerta speciale che gli consentirà di spendere solo 1,99 euro per il primo mese.