A partire dal 4 dicembre su Canale 5 andrà in onda un nuovo varietà condotto da Claudio Baglioni. Il programma si chiama “Uomo di varie età“, il cui diminutivo è “Uà”. Già dal titolo si è in grado perfettamente di comprendere la natura dello show, il quale si pone come obiettivo principale quello di stupire ed intrattenere i vari telespettatori. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Date e caratteristiche del nuovo programma “Uomo di varie età”

Canale 5 si appresta ad accogliere nei suoi palinsesti un nuovo programma, creato e condotto da Claudio Baglioni. “Uomo di Varie età”, diminutivo “Uà”, è un programma incentrato sull’arte, sull’intrattenimento, sulla musica e sullo spettacolo. Nello specifico, è descritto come un lifeshow mai visto prima sia in termini di dimensioni sia di contenuti.

La trasmissione aprirà i battenti sabato 4 dicembre e andrà in onda per tre appuntamenti consecutivi. Oltre a questo d’esordio, infatti, sono previste anche altre due serate, ovvero l’11 e il 18 dicembre. Il protagonista assoluto sarà, chiaramente, Baglioni, tuttavia, le serate saranno animate anche dalla presenza di altri volti d’eccezione. La direzione artistica, invece, è affidata a Giuliano Peparini.

I commenti di Claudio Baglioni e Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha commentato il lancio di questo nuovo programma dicendo: “Per noi è un onore che Claudio abbia scelto Mediaset come editore per il suo primo vero programma televisivo”. Il pubblico, quindi, dovrà prepararsi ad assistere ad uno spettacolo pieno di artisti, musica, divertimento e sprazzi di vita quotidiana.

Claudio Baglioni, dal canto suo, ha detto di essere felicissimo di portare in televisione questo suo varietà, in quanto la TV è lo strumento di comunicazione più potente ed efficace secondo il suo punto di vista. Nel tentativo di fare un piccolo spoiler su ciò che andrà in onda, il cantante ha dichiarato: