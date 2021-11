La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta è terminata ma l’attore turco non sembra aver dimenticato l’Italia, che gli ha portato anche una certa fortuna, e oltre ad un presunto nuovo amore italiano, ha in serbo nuovi progetti televisivi sulla Rai e Mediaset.

Dopo la fine della storia d’amore con Diletta Leotta, Can Yaman impegnato con le fiction

Dopo la fine della storia d’amore con la conduttrice sportiva, l’attore turco non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito ai motivi che hanno portato alla rottura. Differentemente, la Leotta aveva confermato la fine della love story a Verissimo e a Silvia Toffanin aveva spiegato che:

“La vita reale è dall’altra parte dello schermo e quella era difficile da tenere intima, era quasi tutto schedulato da un titolo di giornale, questa cosa chiaramente pesa”

Parole che fanno ben comprendere come nonostante l’attrazione forte tra i due, il peso della popolarità li ha divisi. Can Yaman, intanto, starebbe frequentando una ragazza campana di nome Maria, almeno secondo i rumors, ed è molto impegnato nel nostro paese con la fiction “Viola come il mare”, accanto a Francesca Chillemi, fiction che andrà in onda su Canale 5 nel 2022. Ma non finisce qui, perchè Can potrebbe tornare anche alla Rai, come lui stesso ha ammesso. I prossimi mesi potrebbe nuovamente essere protagonista della fiction “Che Dio ci aiuti”, a cui aveva già partecipato lo scorso anno. L’attore ha parlato di sorprese molto interessanti che riguardano dei progetti nel nostro paese.

La Leotta ritrova l’amore?

Intanto, anche Diletta Leotta sembra aver ritrovato l’amore. Secondo Dagospia, la 30enne siciliana si starebbe frequentando con il modello Giacomo Cavalli, un 28enne nato a Brescia e laureato in Economia e Gestione Aziendale molto somigliante al modello Simon Nessman. Oltre ad essere un modello, Giacomo è anche il figlio del velista Beppe Cavalli. Sia la Leotta che Can Yaman hanno quindi voltato pagina e se la conduttrice potrebbe già avere un nuovo amore, per l’attore turco ora la priorità sembra davvero essere il lavoro che lo tiene legato all’Italia, per la gioia delle fan.