La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta, che ha tenuto banco per tutta l’estate, è terminata e a quanto pare l’attore turco avrebbe già una nuova fiamma. A sganciare la bomba sono stati Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli.

Can Yaman ha già una nuova fiamma dopo Diletta Leotta… anzi due

Per molti mesi si è parlato della storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta, una relazione che in tanti hanno pensato fosse finta, fino a quando non è arrivata la parola fine e ora il noto attore turco sembra aver già voltato pagina. Il protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno avrebbe già rimpiazzato la Leotta con una certa Maria, una ragazza campana di 29 anni che i rumors hanno definito molto bella e anche diversa dalla soubrette visto che ha i capelli neri. I due esperti di gossip, durante la diretta, hanno specificato che al momento Yaman non sarebbe davvero fidanzato:

“Ci sbilanciamo un altro po’ e vi diciamo che Can attualmente non è impegnato fisso, fisso tipo fidanzato ufficiale con nessuna”

Addirittura, il sex symbol turco frequenterebbe anche un’altra ragazza e non solo questa Maria. In merito, però, non ci sono informazioni e quindi non sappiamo l’identità della seconda fiamma dell’attore, che evidentemente dopo la Leotta non si è disperato.

Diletta Leotta è sparita

Can Yaman, che non ha né confermato né smentito il gossip, è attualmente impegnato con le riprese del film Viola come il mare con Francesca Chillemi e della sua vita privata continua a non dire nulla. La Leotta, invece, aveva confermato la fine della storia con Can Yaman nel salotto di Verissimo qualche settimana fa ma non è chiaro se anche la soubrette abbia già all’orizzonte nuovi amori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina