Il 15 dicembre andrà in onda la finale di Sanremo Giovani 2021. In questa puntata gareggeranno gli 8 concorrenti scelti dalla giuria, in un parterre formato da ben 46 candidati. Durante tale messa in onda verranno decretati i 2 concorrenti che avranno la possibilità di partecipare direttamente al Festival di Sanremo 2022. Scopriamo, dunque, chi sono tutti e 46 i pretendenti che aspirano a partecipare e vincere la competizione canora.

Finale di Sanremo Giovani 2021: in quanti accederanno e novità

Quest’anno Sanremo Giovani 2021 ha subito delle modifiche rispetto agli anni passati. Innanzitutto, i concorrenti scelti dalla giuria non sono 30, bensì 46. Le domande di partecipazione sono state più di 700 e Amadeus, laudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis hanno dovuto scegliere solo 45 candidati. A questo numero va ad aggiungersi anche il vincitore di Castrocaro, Simo Veludo.

Tra di loro ci sono 26 uomini, 16 donne e 4 band. Essi dovranno esibirsi dinanzi la Commissione Artistica sopracitata e solo in 8 riusciranno a superare il turno e ad avere la possibilità di partecipare alla finale di Sanremo Giovani 2021, che si terrà il 15 dicembre in tv. Questi, però, non saranno gli unici partecipanti. A loro, infatti, si aggiungeranno anche i quattro vincitori di Area Sanremo.

I 46 candidati di Sanremo Giovani

Durante la puntata verranno scelti solo due concorrenti, i quali avranno la possibilità di accedere direttamente al Festival di Sanremo 2022 (clicca qui per leggere le norme anti-covid da rispettare) in quanto quest’anno è stata eliminata la distinzione tra nuove proposte e big. Ad ogni modo, tra i 45 pretendenti compaiono molti volti già noti al pubblico da casa, in quanto ci sono ex protagonisti di Amici come Esa Abrate, Enula, Martina Beltrami, Federico Baroni e altri, ma ci sono anche ex di The Voice e X Factor. Ecco l’elenco completo dei concorrenti e le canzoni con le quali gareggeranno: