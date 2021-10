Il regolamento della 72esima edizione del Festival delinea la scaletta di Sanremo 2022. Amadeus, confermato per il terzo anno consecutivo alla guida della kermesse sanremese, salirà sul palco del Teatro Ariston con ogni probabilità ancora con Fiorello, l’amico di sempre.

In attesa di conoscere i nomi dei cantanti in gara, alcuni dei quali provenienti da Sanremo Giovani 2021, vediamo dunque il programma completo serata per serata del prossimo Festival di Sanremo.

Scaletta Sanremo 2022 di tutte e 5 le serate

A seguire il programma delle 5 serate del nuovo Festival, in base alla scaletta di Sanremo 2022.

Prima serata Sanremo 2022

Nel corso della prima serata, in onda martedì 1° febbraio, si esibiranno i primi 12 artisti. Voteranno soltanto i giornalisti: il peso del voto sarà ripartito al 33% tra giuria della carta stampata, giuria delle radio e giuria del web.

Seconda serata Sanremo 2022

Mercoledì 2 febbraio si esibiranno gli altri dodici artisti in gara. Non cambia nulla in relazione al voto, né alle percentuali riportati qui sopra. Al termine Amadeus leggerà la classifica provvisoria che tiene conto della votazione dei soli giornalisti.

Terza serata Sanremo 2022

Nella serata che andrà in onda giovedì 3 febbraio si esibiranno tutti e 24 gli artisti in gara. Stavolta il voto sarà ad appannaggio esclusivamente della giuria demoscopica e del televoto da casa: entrambi avranno un peso pari al 50%. A fine serata Amadeus mostrerà la classifica provvisoria che tiene conto delle tre votazioni fin qui effettuate.

Quarta serata Sanremo 2022

Venerdì 4 febbraio appuntamento con la serata delle Cover. I cantanti potranno scegliere di esibirsi da soli oppure in coppia su brani italiani o stranieri pubblicati tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1989. L’esibizione sarà votata da televoto, giornalisti e giuria demoscopica e sarà parte integrante della classifica finale della 72esima edizione del Festival. Il televoto peserà per il 34%, mentre il voto dei giornalisti e della giuria demoscopica varrà ciascuno il 33%.

Quinta serata Sanremo 2022

Nella quinta e conclusiva serata del Festival di Sanremo 2022 si esibiranno di nuovo tutti e 24 gli artisti in gara. Voterà soltanto il televoto. Al termine della votazione, Amadeus leggerà una nuova classifica, decretando i tre artisti che si sfideranno per la vittoria finale, esibendosi una seconda volta sul palco.

Per la sfida finale a tre Amadeus riaprirà una seconda volta le votazioni, includendo stavolta anche il voto di giornalisti e giuria demoscopica, assegnando al televoto il 34% del peso specifico, e il 33% sia al voto dei giornalisti che a quello espresso dalla giuria demoscopica.

L’artista più votato vincerà Sanremo 2022 e potrà rappresentare – se vorrà – l’Italia all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.