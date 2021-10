Mediaset non sarà la sola ad adottare dei cambiamenti importanti all’interno del palinsesto televisivo del 2022. Sembra che anche l’emittente Rai abbia deciso di introdurre alcune modifiche. Non vi è ancora alcuna conferma ufficiale, ma spesso dietro ai rumor si nascondono incredibili verità.

Sicuramente, non tutti i fan saranno lieti di apprendere queste notizie, ma potrebbe essere un modo per portare un po’ di vitalità e freschezza all’interno delle giornate televisive degli spettatori. Ecco i dettagli!

Rai potrebbe dire addio a Detto Fatto

Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero, sembra non avere più il successo desiderato. Nel corso delle ultime edizioni, infatti, gli spettatori hanno mostrato una graduale perdita di interesse fino a causare un’emorragia negli ascolti televisivi.

Anche se non abbiamo ancora il quadro completo della situazione, è probabile che Rai decida di non rinnovare la trasmissione a settembre e di lasciare il posto a qualcosa di diverso.

Domenica In senza Mara Venier

Questa potrebbe essere l’ultima edizione di Domenica In a essere condotta da Mara Venier. Sarebbe un cambiamento inatteso e incredibile visto che la bionda conduttrice ha fatto parte di questa trasmissione per ben 14 anni.

In una recente intervista, Mara ha dichiarato di essere pronta a dare avvio a nuovi progetti e di avere molte idee in mente. Non sappiamo a cosa si stesse riferendo, ma è probabile che volesse ampliare i suoi orizzonti televisivi.

Se questa notizia venisse confermata, Rai dovrebbe trovare un nuovo volto degno di questa sfida. Non sarà facile, soprattutto perché Mara Venier ha al suo seguito una schiera di fan irriducibili.