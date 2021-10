In vista dell’anno prossimo, si sta già iniziando a parlare dei programmi che Mediaset sceglierà per comporre il suo nuovo palinsesto televisivo. I fan di Brave and Beautiful potranno tirare un sospiro di sollievo, mentre quelli di Love is in the air resteranno orfani della loro soap preferita. Maria de Filippi tornerà con il suo iconico C’è posta per te e Paolo Bonolis sarà pronto a far ridere il pubblico di Canale 5.

È probabile che verrà dato spazio anche a programmi inediti, in modo da ravvivare il repertorio offerto dalle rete televisive.

Non ci sarà più spazio per Love is in the air e Una vita

Quando Mediaset aveva deciso di sospendere la programmazione di Brave and Beautiful, si era riservata il diritto di riproporlo in un momento successivo. Sembra che il grande giorno sia finalmente arrivato perché, dalle indiscrezioni a nostra disposizione, pare che questa elettrizzante soap, nel 2022, prenderà il posto di Love is in the air.

Inoltre, verso la metà del 2022 assisteremo a un altro cambiamento importante: la conclusione di Una vita. Anche se non vi è ancora una conferma ufficiale, è probabile che Mediaset la sostituisca con il suo ultimo nuovo acquisto: Dos Vidas.

Il ritorno di Avanti un altro e di C’è posta per te

Si tratta di due programmi amatissimi dal grande pubblico. Ormai possiedono un ruolo fisso all’interno della stagione invernale di Canale 5. Per Avanti un altro sono previsti sia i classici appuntamenti del preserale che quelli in prime time. I primi sostituiranno Caduta libera, condotto da Gerry Scotti, mentre è probabile che i secondi vadano in onda di domenica sera.

Le nuove puntate di C’è posta per te saranno trasmesse a partire da gennaio 2022 di sabato.