La 24 ore di DAZN non è una nuova corsa automobilistica ma una memorabile giornata di sport che attende tutti gli appassionati domenica 24 ottobre. Gli abbonati DAZN potranno vivere una 24 ore non stop di grande sport: il via alle danze lo darà il fighter italiano Marvin Vettori alla mezzanotte, mentre la ciliegina sulla torta sarà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus; nel resto della giornata, il ricchissimo menù domenicale vedrà altre portate molto pregiate, tra emozioni, record e rivalità ancestrali.

La 24 ore di DAZN: la programmazione di domenica 24 ottobre

Si parte subito alla grande con lo spettacolo della UFC Fight Night: il nostro Marvin Vettori (17-5-1) sfiderà il brasiliano Paulo Costa (13-1) nella notte tra sabato e domenica. Poi alle 14 scatterà il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna della MotoGP, l’ultima corsa di Valentino a Misano e in Italia. Sarà un Gran Premio speciale anche per il francese Fabio Quartararo, che ha la possibilità di portare a casa il titolo già da questa domenica.

Al termine della corsa di MotoGP, alle ore 16:15, DAZN proporrà l’eterno El Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Anche ora che Messi e Ronaldo non sono più i leader delle due formazioni, il big match della Liga resta una delle partite tra club più affascinanti di tutta la stagione.

Il gran finale sarà servito dai due attesissimi incontri di Serie A: alle 18, all’Olimpico di Roma, la squadra giallorossa ospita il Napoli, reduce da 8 vittorie consecutive e capolista incontrastata di questa prima parte di campionato; alle 20:45, invece, riflettori accesi su Inter-Juventus, per un Derby d’Italia che si preannuncia infuocato.