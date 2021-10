Mercoledì 20 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo si giocherà Zenit-Juventus, match valido per la terza giornata del Gruppo H di Champions League. Chiellini e compagni affronteranno un avversario abituato a disputare partite di alto profilo in Europa, questo però non significa che l’obiettivo per la formazione di coach Allegri non debba essere la vittoria. La campagna di Russia sarà un crocevia molto importante in questa prima fase, a maggior ragione se nella sfida precedente contro i campioni d’Europa in carica del Chelsea dovesse arrivare un cattivo risultato: i tre punti aiuterebbero i bianconeri a gestire con più serenità le gare di ritorno, con la partita successiva che si disputerà all’Allianz Stadium il 2 novembre sempre contro i russi.

Di seguito tutto quello da sapere su come vedere la gara tra Zenit San Pietroburgo e Juventus.

Come vedere Zenit San Pietroburgo-Juventus, terza giornata del Gruppo H di Champions League

La partita Zenit San Pietroburgo-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video alle ore 21. Prima del match, commentato dalla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, spazio a un ampio pre-partita dallo studio Champions di Prime Video a partire dalle ore 19:30.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Per guardare dunque Zenit-Juventus occorre sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime Video, al costo di 36 euro all’anno o 3,99 euro al mese.

Una volta che ti sei abbonato, ecco i passaggi da compiere per seguire Zenit San Pietroburgo-Juventus in streaming:

Scarica l’app Amazon Prime Video, disponibile gratuitamente su Google Play Store (device Android) e App Store (iPhone e iPad).

Apri l’app Amazon Prime Video ed esegui il login con le credenziali usate in fase di registrazione quando ti sei abbonato al servizio.

Tocca la sezione Sport in alto a destra nella schermata principale.

Individua il riquadro dedicato alla partita Zenit-Juventus del 20 ottobre e tocca il tasto play per avviare la riproduzione del video.