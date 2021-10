Novità in vista per la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6, la nota soap della Rai, che a dicembre vedrà alcuni cambiamenti importanti.

Cambia la programmazione del Paradiso delle Signore 6 a Natale

Già ieri pomeriggio, la soap ha subito un cambio orario a causa dei risultati delle elezioni comunali seguite dalla Rai, mentre durante il periodo natalizio, Il Paradiso delle Signore 6 vedrà uno stop proprio a dicembre, sotto Natale. Ovviamente si tratta di uno stop momentaneo di pochi giorni. Il Paradiso delle Signore 6 andrà in onda normalmente fino al 24 dicembre, sempre di pomeriggio, poi dal 27 al 31 dicembre Rai 1 stopperà la messa in onda. Quando tornerà in tv la serie ambientata nel famoso grande magazzino di Milano?

Quando tornerà in TV la nota soap dopo le vacanze di Natale?

In base alle ultime notizie, dopo una settimana di stop tra Natale e Capodanno, Rai 1 tornerà a trasmettere la soap a partire da lunedì 3 gennaio 2022, sempre al solito orario: dalle 15:55 alle 16.35. Lo stesso orario sarà seguito per le settimane successive e fino al mese di maggio, quando terminerà la messa in onda della sesta stagione della soap.

Ma che cosa vedremo nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6? Non mancheranno, infatti, alcuni colpi di scena, che vedranno protagonista Giuseppe Amato e la sua amante Petra, che tornerà in città per mettere davanti alle sue responsabilità l’uomo. Petra, infatti, ha dato alla luce un figlio. Come agirà di conseguenza Giuseppe? Infine, continuano anche le vicende di Tina e del suo fidanzato Sandro, anche se i genitori della ragazza sembrano avere dubbi.

