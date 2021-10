Cambio programmazione per la soap Il Paradiso delle Signore 6, che lunedì pomeriggio non andrà in onda nel consueto orario alle 15.55 ma sarà anticipato. Rai 1, infatti, ha deciso di dare spazio all’informazione politica con uno speciale del TG1 dedicato ai ballottaggi delle elezioni comunali.

A che ora andrà in onda Il Paradiso delle Signore 6 lunedì 18 ottobre?

Gran parte del pomeriggio su Rai 1 la programmazione sarà dedicata ai risultati dei ballottaggi per le elezioni amministrative. Dalle 14,55 circa, la Rai seguirà gli spogli e i primi risultati nelle città interessate dal voto. Ecco perché anche Il Paradiso delle Signore 6, almeno per oggi, non andrà in onda nel suo orario solito ma sarà anticipata alle ore 14.

I fan che non vogliono perdersi l’appuntamento di oggi, quindi, dovranno sintonizzarsi su Rai 1 due ore prima del solito per seguire le vicende dei protagonisti. A seguire, spazio ai risultati delle elezioni e poi alle 17.30 non mancherà il consueto appuntamento La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Per quanto riguarda la soap con Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, già da martedì l’orario tornerà ad essere il solito di sempre, quindi alle ore 15.55.

Anticipazioni puntate al 22 ottobre de Il Paradiso delle Signore 6

Che cosa succederà nelle puntate in onda in questi giorni? In base alle ultime anticipazioni, le condizioni di Tina Amato peggioreranno molto e per la donna l’unica soluzione sarà sottoporsi ad un’operazione alle corde vocali. Nel frattempo Agnese e Giuseppe inizieranno a nutrire dubbi sulla relazione di quest’ultima e Sandro, mentre Marcello inizierà un nuovo lavoro e sarà controllato dalla contessa Adelaide.