I fan orfani di Mistero erano entusiasti davanti alla messa in onda di uno spin-off di Mistero. Il programma, intitolato Mystery Land, era stato affidato alla conduzione di Alvin e di Aurora Ramazzotti, però, i pessimi risultati in termini di ascolti hanno spinto Mediaset a prendere un drastico provvedimento.

Dopo solo due puntate, infatti, la rete ha deciso di sospendere il programma, ma non di eliminarlo. L’obiettivo è quello di rimettere mano al format per modificare gli aspetti che meno hanno colpito gli spettatori.

Come era strutturato Mystery Land?

Anche se abbiamo potuto assistere a sole due puntate, l’obiettivo del programma era chiaro: guidare gli spettatori attraverso l’ignoto, focalizzando l’attenzione su tutti quei misteri che ancora non hanno una risposta. I fenomeni paranormali e gli eventi storici più enigmatici hanno avuto un grande spazio, ma questo non è bastato per convincere l’esigente pubblico di Italia 1.

Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata

Quando tornerà in onda Mystery Land?

Al momento, non abbiamo ancora una data ufficiale. Sicuramente, al programma verrà data una nuova possibilità, ma ciò non avverrà nell’immediato perché sarà necessario apportare numerose revisioni. La produzione si impegnerà a modificare il format per andare incontro ai gusti dei telespettatori