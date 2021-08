Sono passati ben 6 anni dalla conclusione di CSI: Scena del crimine. La serie tv fu così amata dal grande pubblico che, nonostante gli interessi siano cambiati, la produzione ha deciso di riprendere in mano il progetto e di dare avvio a un revival intitolato CSI: Vegas. Sappiamo che i fan dello show potranno ritrovare sia volti noti della serie originale e sia new entry. Questa mossa sarà in grado sia di attirare l’attenzione dei più nostalgici, sia di spingere gli amanti del crime a dare attenzione alla serie tv.

Ieri 5 agosto, è stato diffuso un nuovo teaser trailer che si concentra sul personaggio di Sara Sidle. Ella, già presente in CSI – Scena del crimine, è una scienziata forense che lavora nella Squadra Scientifica della contea di Clark.

CSI:Vegas, il secondo trailer svela la data di uscita

Your reputation precedes you, Sara Sidle. Win or lose, I've got plans for you. #CSIVegas premieres Wednesday, October 6 on @CBS. pic.twitter.com/ApAbBmruTl — CSI: Vegas (@CSICBS) August 5, 2021

Finalmente, il secondo teaser trailer svela la data di uscita della serie tv. Si tratta del 6 ottobre 2021. Anche i fan più impazienti, in questo modo, non dovranno aspettare molto per ritrovare la compagnia della loro serie tv preferita. Non ci sono ancora informazioni sul numero degli episodi che comporranno la prima stagione, ma sappiamo che CSI: Vegas darà grande spazio all’azione. Nel trailer possiamo vedere Sara alle prese con un a fuga da capogiro, anche se i 20 secondi del video non consentono di individuare il contesto. Sullo sfondo, la voce di Sara Sidle racconta come lei e la sua squadra, a differenza delle persone comuni, mirino a scoprire la verità.

Secondo la trama, Maxine Roby avrà il compito di guidare una squadra di investigatori dalle mille capacità. Migliaia di criminali, condannati per le loro terribili condotte, a causa di una “minaccia esistenziale” potrebbero lasciare la prigione e tornare in libertà. Ovviamente, questo sarebbe un danno gravissimo per la città di Las Vegas e anche per il mondo intero. Maxine dovrà impegnarsi al massimo per impedire che ciò avvenga, ma non sarà una missione facile. Durante le puntate, ovviamente, verranno anche approfonditi alcuni aspetti caratteriali dei personaggi.

La scelta del cast

Per questo progetto, la produzione ha deciso di chiamare attori presenti già nella serie madre e di aggiungere anche volti nuovi. La scelta è stata fatta con molta attenzione, in modo da garantire agli appassionati un’interpretazione di massima qualità. Ecco la lista di alcuni dei nomi che prenderanno parte a CSI: Vegas:

Joria Fox

Paula Newsome

William Petersen

Wallace Langham

Paul Guilfoyle

Matt Lauria

Mel Rodriguez

Mandeep Dhillon

Dove guardare CSI: Vegas

Al momento, ovviamente, è ancora troppo presto per sapere chi si occuperà della messa in onda di CSI: Vegas. Sappiamo che ora tutte gli episodi di tutte le stagioni di CSI: Scena del crimine si trovano sulla piattaforma di Sky e che gli abbonati, in modo gratuito, possono accedere al contenuto. È probabile che anche il revival verrà caricato sul sito.

Per quanto riguarda la televisione in chiaro, forse, sarà Italia 1, come sempre, a occuparsi di questo prodotto. Potrebbe arricchire il suo palinsesto mandando in onda le nuove puntate una volta a settimana. Non è escluso che si facciano avanti altri canali dedicati al crime come Top Crime.

