La data d’uscita della seconda stagione di The L Word: Generation Q è prevista per il 14 agosto. Si tratta dell’attesissimo revival di The L Word che, con i suoi primi 8 episodi, è riuscito a conquistare tutti i nostalgici dello show.

Bette Porter, Alice Pieszecki e Shane McCutcheon torneranno a sorprendere il pubblico con le loro folli avventure nella città di Los Angeles. In questa circostanza, però, non saranno sole perché verranno accompagnate da una nuova generazione di personaggi appartenenti al mondo LGBTQIA.

The L Word: di cosa parlerà la seconda stagione?

La trama della seconda stagione esplorerà le conseguenze della decisione di Sophie. Ovviamente ciò non avrà ripercussioni solo su Dani e Finley, ma anche su tutti gli altri personaggi della serie tv. Bette e Angie saranno impegnate in un confronto acceso con il loro passato, mentre Shane dovrà affrontare il suo difficile divorzio e cercare di non far fallire il bar a cui è tanto legata. Anche Micah prenderà in mano le redini della situazione, ma tutti i suoi sforzi saranno volti all’approfondimento della sua identità. Finalmente, si sentirà in grado di percorrere una strada ben precisa, tuttavia le pressioni lavorative non renderanno le cose più semplici.

Il trailer diffuso da Showtime mostra una certa continuità con la prima stagione. I personaggi, seppur tormentati, troveranno il modo per valorizzare la movida della città di Los Angeles. Tra separazioni, nuovi amori e lotte quotidiane, i produttori presenteranno il continuo di una storia ricca di colpi di scena e di realismo.

The L Word è disponibile su Now e Sky

La seconda stagione di The L Word: Generation Q sarà disponibile su Now e su Sky. Su entrambe le piattaforme, con un abbonamento mensile o annuale, gli utenti potranno accedere a tutti i contenuti a partire dal 14 agosto. L’iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento. Inoltre, su Now sono presenti anche tutte le stagioni di The L Word.

