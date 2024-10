Adesso che Lorenzo Spolverato è temporaneamente fuori dalla casa del Grande Fratello ci sta pensando Helena Prestes ad attaccare Iago Garcia. In queste ore, infatti, i due hanno avuto un confronto di fuoco che in men che non si dica è degenerato.

Helena Prestes difende Shaila Gatta al GF e si scontra con Javier Martinez e Iago Garcia

Dopo quanto accaduto nella puntata di ieri del Grande Fratello, Javier Martinez ha deciso di sfogarsi con Iago Garcia in merito alle sue sensazioni su Shaila Gatta. L’attore ha appoggiato in tutto e per tutto il coinquilino, reputando il comportamento della ballerina davvero inaspettato e sbagliato nei suoi riguardi. Ad un certo punto, però, nel dibattito si è intromessa Helena Prestes, la quale ha preso le difese della sua amica.

La modella ha detto che Shaila non abbia fatto nulla di male, in quanto è stata semplicemente sincera. Javier, profondamente infastidito, ha esortato la coinquilina a non intromettersi in discorsi che non la riguardano. La Prestes, però, ha continuato ed ha preso di mira anche Iago ponendo l’accento sul suo essere falso e costruito. Tra i due, così, è scoppiata in men che non si dica una discussione molto accesa.

La lite tra Helena e Iago degenera: il gesto di lui

Iago Garcia ha preso le difese di Javier, mentre Helena Prestes quelle di Shaila, ma in poco tempo la lite si è spostata sul personale tra i due tralasciando quanto accaduto nella puntata di ieri del GF. L’attore non tollera affatto i modi di fare della coinquilina, in quanto li reputa estremamente maleducati e scorretti. Onde evitare di continuare la polemica, infatti, il concorrente si è alzato ed è andato via. Helena, però, non ha mollato la presa ed ha continuato ad attaccarlo dicendo che fosse lui quello scorretto non in grado di avere un confronto con lei.

Iago, allora, è tornato in giardino e si è confrontato con la coinquilina, con la pacatezza che lo contraddistingue. Helena, invece, è stata molto più irruenta. La ragazza, infatti, ha ammesso di aver smascherato Iago in quanto ha capito il suo gioco e gli ha dato del manipolatore. Lui è rimasto sempre calmo, ha lasciato che la Prestes sbraitasse da sola. Dopo aver assistito al suo sproloquio, infatti, ha alzato i tacchi ed è andato via invitandola a proseguire da sola il suo show. Helena ha continuato a sbottare dando al coinquilino dell’insensibile e costruito.