Dopo aver incontrato inaspettatamente il suo fidanzato Simone all’interno della casa del Grande Fratello, Yulia Bruschi si è lasciata andare ad uno sfogo insieme alle sue compagne d’avventura. Nella notte, infatti, la giovane ha riflettuto su quanto accaduto, ed ha manifestato una decisione inaspettata presa dopo l’incontro.

Yulia spiazzata dal fidanzato Simone al GF: il ripensamento

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Yulia Bruschi ha ricevuto la “sorpresa” da parte del suo fidanzato Simone, il quale è entrato in casa per parlarle a seguito dell’avvicinamento della donna a Luca Giglioli. Il ragazzo è riuscito a mantenere un controllo invidiabile ed ha anche dichiarato di non avere nessuna intenzione di umiliare la concorrente, in quanto nessuna donna merita un trattamento simile.

Il giovane, però, ha chiarito di essere rimasto molto male nel vedere l’avvicinamento tra la ragazza e Giglio, sta di fatto che ha invitato la concorrente a togliere dal dito un anello che per lui è molto importante. Lei, però, non si è sentita di compiere questo gesto, che avrebbe rappresentato probabilmente una rottura definitiva con il fidanzato. Alla luce di quanto accaduto nella notte, tutto sembra avere un senso. Parlando con alcune compagne d’avventura, infatti, Yulia ha svelato di essere rimasta molto turbata dall’incontro con il fidanzato, al punto da avere dei forti ripensamenti sia sul loro rapporto, sia su quello che stava nascendo con Giglio.

La decisione della Bruschi su Simone e Giglio

Nello sfogarsi con le sue coinquiline, infatti, la Bruschi ha spiegato che, vedere Simone, è come se le avesse fatto aprire gli occhi e razionalizzare che, quella vissuta nella casa del GF, non sia la vita vera. Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso si sono trovate assolutamente d’accordo con lei, sta di fatto che l’hanno invitata a non sentirsi troppo in colpa. Lei è comunque una ragazza giovane, che si è trovata in un contesto fuori dal comune, vivendo con persone 24 ore su 24. Molto probabilmente, infatti, se fosse stata fuori, avrebbe comunque notato Giglio, ma non si sarebbe mai sognata di spingersi oltre con lui.

Yulia è apparsa perfettamente d’accordo con la disamina delle sue compagne d’avventura. Alla luce di tutto questo, dunque, la Bruschi sembra abbia preso una decisione molto importante inerente la sua relazione al di fuori della casa. A quanto pare, non è disposta a perdere il suo fidanzato. Questo, inevitabilmente, implica un allontanamento da Giglio. Sarà davvero così? E, soprattutto, come la prenderà il coinquilino?