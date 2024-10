Dopo la messa in onda della putata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute di ogni all’interno del reality show. Dopo lo sfogo di Helena Prestes su Lorenzo Spolverato e il ripensamento di Yulia Bruschi sul fidanzato Simone, anche Enzo Paolo Turchi si è reso protagonista di un discorso molto importante. Ecco cosa è successo.

Autori del GF contro Enzo Paolo Turchi: cosa è successo

Al termine della puntata di ieri del GF, Enzo Paolo Turchi ha approfittato di un momento in cui tutti i concorrenti fossero insieme riuniti alla stessa tavola per cenare e brindare alla news entry Maica Benedicto, per fare un discorso serio. Il coreografo, che solitamente è divertente ed espansivo, si è fatto molto austero ed ha voluto fare delle pubbliche scuse alla famiglia di un noto vip, ovvero, Marco Garofalo.

Un po’ di tempo fa, nel parlare del compianto coreografo, Enzo Paolo dichiarò che quest’ultimo non fosse molto bravo come ballerino, sta di fatto che lui lo prese sotto la sua ala protettiva e lo rese un suo collaboratore personale. Marco, infatti, aiutava nelle faccende domestiche e altro. Queste affermazioni, però, non sono state prese bene dalla famiglia di Garofalo, specie da sua moglie Rosa che, infatti, ha manifestato il suo risentimento con gli autori del GF. Questi ultimi, allora, hanno chiamato Enzo Paolo in confessionale e lo hanno redarguito esponendogli la situazione.

Le scuse pubbliche di Enzo Paolo Turchi

Subito dopo questo episodio, Enzo Paolo Turchi ha voluto fare le sue pubbliche scuse alla famiglia di Marco Garofalo, dichiarando di essere stato frainteso. Lui non voleva minimamente sminuire l’ex collega, ma voleva esprimere il concetto secondo il quale, malgrado i problemi, se uno vuole nella vita, può fare tutto.

Malgrado questo, però, Enzo ha spiegato di essere mortificato se ha offeso involontariamente qualcuno, per tale ragione si è scusato in maniera molto sentita. Inoltre, il concorrente del GF ha anche invitato la signora Rosa ad andare a mangiare qualcosa insieme una volta che lui sarà uscito dal programma, in modo da chiarire una volta per tutte la faccenda. In ogni caso, gli autori hanno preferito non affrontare la questione durante la puntata del GF, ma hanno preferito dedicare uno spazio un po’ più marginale alla faccenda. La questione, dunque, sarà chiarita del tutto malgrado questa scelta?