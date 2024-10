Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per mercoledì 23 ottobre 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di mercoledì 23 ottobre 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, un’aria di confusione pervade la scena, ma c’è l’impellenza di avanzare, di prendere il sopravvento. Ciò che anima e mantiene vigore è il palpito del globo delle emozioni, potrei dire, riacquistato. Ecco perché, chi ha dedicato un’eccessiva quantità di tempo al proprio impiego, principalmente nelle prime fasi di questo mese di ottobre, ci ripensa.

Oroscopo del Toro

Come Paolo Fox, dico al Toro che il sentimento amoroso riveste un ruolo fondamentale nella tua vita, così come è vitale mantenere buoni rapporti con i parenti e con le persone che ti stanno a cuore. In questo momento, però, il movimento di Mercurio in opposizione ti richiama a focalizzarti sulle questioni economiche. Per coloro che gestiscono un’attività in proprio, sarà necessario fare delle scelte di fronte a eventuali controversie con soci o collaboratori.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è fondamentale mantenere uno spirito positivo perché l’autocritica, ma in particolare l’ironia, rappresentano i tuoi strumenti migliori per affrontare un momento di riflessione intensa. Inoltre, l’influenza di Giove ti orienta verso un futuro di rilievo; coloro che lavorano nel campo artistico e che mostrano un carattere creativo, saranno particolarmente benedetti.

Oroscopo del Cancro

Cari Cancerini, avete davanti a voi giorni ricchi di ispirazione grazie alla presenza benefica della Luna nel vostro segno, che vi donerà una sensibilità unica. Queste sono condizioni celesti propizie per chi sta pensando di allargare la famiglia nel 2025 e anche per coloro che hanno già intrapreso questo cammino. Un periodo favorevole quindi per pianificare, compiere azioni e, perché no, concedervi anche qualche bella gratificazione.

Oroscopo del Leone

Leone, è evidente il tuo impegno nell’aspetto lavorativo. Tuttavia, come menzionavo l’altro giorno, ora è il momento di identificare coloro che ti mostrano affetto. Forse, per qualche distrazione, hai tenuto in considerazione principalmente le questioni pratiche ignorando il resto. Il tuo orgoglio può rendere arduo il chiedere affetto o la necessità di conferma, ma troverai un modo per fare una verifica. E’ necessario sistemare alcuni aspetti legati all’amore.

Oroscopo della Vergine

Errano coloro che ti percepiscono, Vergine, come un individuo privo di romanticismo ed emotività. In realtà, la tua natura è caratterizzata da una forte riservatezza in ogni tua azione. La giornata si prospetta favorevole per quanto riguarda le relazioni. Tuttavia, sul fronte dell’amore, attualmente ci sono ancora degli interrogativi.

Oroscopo della Bilancia

Per tutti coloro che appartengono al segno zodiacale della Bilancia e si sentono un po’ stanchi, ho parlato più volte di come l’influenza di Marte contrario suggerisca di aderire a eventuali terapie al posto di forzarvi oltre le vostre forze. E’ molto probabile che sentiate l’impulso di voler trascorrere del tempo da soli, ma ciò non significa che siate diventati misantropi o asociali. Semplicemente, avete deciso di non voler più partecipare a discussioni o polemiche esterne che non vi coinvolgono direttamente. Ricordate, non c’è nulla di male nel voler evitare situazioni che generano ansia o paura.

Oroscopo dello Scorpione

Segno dello Scorpione, il tuo cielo è impavido. La possibilità di terminare una relazione esiste, tuttavia, tu sei il padrone della tua decisione. In effetti, questo favorevole allineamento stellare ti offre l’opportunità di chiarire e stabilizzare un legame. Per riassumere, tu sei l’elemento equilibrante con il Sole e Mercurio in un aspetto positivo.

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, vorrei esortarti a prestare più attenzione al tuo mondo emotivo. Evita che le quotidiane preoccupazioni e responsabilità ti distraggano da ciò che veramente conta. Nell’attuale contesto professionale, le tue possibilità di intervento possono sembrare limitate. Giove in opposizione suggerisce un periodo di scontro o un’insoddisfazione nei confronti di certi giudizi su di te.

Oroscopo del Capricorno

Attenzione Capricorno, prenditi un momento per osservare l’ambiente che ti circonda. Comprendo che per te le cose sembrano sempre un po’ più ardue, quasi come se dovessi affrontarle due volte. Questo sentimento è ulteriormente confermato dalla luna in opposizione. Tuttavia, tieni sempre a mente che una volta raggiunto il tuo obiettivo, nessuno può rovesciare le tue conquiste. Da domani, vedrai un recupero.

Oroscopo dell’Acquario

Nella mia previsione astrologica per l’Acquario, noto delle sfide nell’ambito lavorativo: possono emergere piccoli contrattempi, discussioni o ritardi. Tuttavia, grazie all’influenza positiva di Venere, l’amore sembra essere più a portata di mano e può offrire conforto.

Oroscopo dei Pesci

L’oroscopo della settimana per il segno zodiacale Pesci prevede lunghi periodi di romanticismo. Tuttavia, la perseveranza funge da bisogno primario, in particolare se ti ritrovi ad affrontare resistenze incomprensibili, possibilmente provenienti da qualcuno che non riesce a comprendere il tuo punto di vista. Per quanto riguarda il settore lavorativo, entro la fine del mese si prevedono progressi positivi. L’importante è non perdere la pazienza e aspettare che arrivi il momento giusto.

