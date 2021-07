Netflix pare abbia deciso di affidarsi al produttore di Lucifer, Joe Henderson, per realizzare una serie tv live action dei Pokemon. Questa, infatti, pare essere la prima indiscrezione trapelata in queste ore e che sembra aver scatenato i fan del videogame nato nel 1996 per il Game Boy della Nintendo e anche gli abbonati alla piattaforma di streaming digitale.

Una serie Pokémon live-action sarebbe un seguito naturale per Netflix, dal momento che ha diversi spettacoli di questa serie di videogiochi e cartoni animati nel catalogo multimediale. Ad esempio, ci vengono in mente Pokémon: Indigo League, Pokémon Journeys ed Esplorazioni Pokemon da poco inserita nella libreria.

Serie tv live action sui Pokemon: ecco perché Netflix ci sta pensando

Joe Henderson, produttore di Lucifer, non ha né confermato e né smentito le voci che lo vorrebbero alla scrittura di questa serie tv live action dei Pokemon. Nemmeno i vertici di Netflix pare abbiano rilasciato dichiarazioni a riguardo. Questo, dunque, ci fa pensare che l’idea sia ancora in fase embrionale e che al momento non c’è nulla di certo su questo progetto.

Dalle primissime indiscrezioni, comunque, pare che che la piattaforma di streaming digitale in questione sia sempre stata attenta ai titoli capaci di attirare il più pubblico possibile. Proprio per questo motivo, dunque, pare che abbia pensato che realizzare una serie su quello che è considerato l’adattamento di videogiochi di maggior successo di tutti i tempi possa aumentare gli abbonati su Netflix e, magari, andare ad ampliare il già vasto target di utenti presenti.