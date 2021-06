Se non siete riusciti a guardare la ventitreesima stagione di Esplorazioni Pokemon la serie, ora non avete più scuse ed è giunto il momento di recuperare e porre rimedio a questa mancanza che, magari, non è nemmeno stata causata per colpa vostra.

La piattaforma di streaming digitale Netflix, tra le più famose al mondo, nello specifico, ha annunciato la data di uscita della serie Esplorazioni Pokemon che sarà, appunto, resa disponibile nel catalogo multimediale del servizio in abbonamento. Una bella notizia, finalmente, per gli appassionati e gli amanti del genere che potranno assistere alle avventure di Ash e Goh.

La società statunitense operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento ha anche rilasciato, non direttamente ma sul canale YouTube italiano di Pokemon, il trailer di quelli che saranno gli accadimenti di questa edizione numero 23 della serie animata più famosa e amata di sempre. Di seguito, dunque, ecco quale sarà la trama e il video del trailer attualmente disponibile.

Esplorazioni Pokemon la serie: ecco qual è la data di uscita su Netflix, la trama e il video del trailer

La data di uscita dell’attesissima serie tv animata in questione è prevista per l’1 luglio 2021 su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, renderà disponibili nel proprio catalogo multimediale i 48 episodi della ventitreesima stagione di Esplorazioni Pokemon.

La trama

In queste nuove avventure, nello specifico, vedremo un Ash che continuerà a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di diventare un Maestro di Pokémon, con tanti nuovi amici e Pokémon al suo fianco. Insieme al suo amico Goh, inoltre, viaggerà da Kanto a Galar attraversando tutte le regioni principali del mondo dei Pokémon.

Riuscirà Ash ad avvicinarsi al suo obiettivo grazie all’esperienza acquisita in questa nuova avventura? E Goh, invece, ce la farà a realizzare il suo sogno di catturare un giorno lo schivo Mew? Per scoprirlo non resta che aspettare il primo luglio quando la serie sarà disponibile su Netflix. Intanto, vi lasciamo con l’anteprima del trailer.

Anteprima trailer Esplorazioni Pokemon la serie su Netflix (video)