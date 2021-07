E’ tutto pronto per il ritorno in Tv di Tale e Quale Show, il talent di successo della Rai che viene condotto da Carlo Conti. Fervono gli ultimi preparativi in vista della prima puntata di questa nuova edizione che andrà in onda esattamente tra 52 giorni: venerdì 17 settembre. Per questo motivo, il presentatore dello show qualche giorno fa, attraverso il suo profilo social di Instagram, ha pubblicato un post nel quale ha annunciato quali saranno i Vip che si esibiranno nei panni delle star della musica italiana e internazionale. Il programma, che è stato prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda per 8 puntate. La puntata finale è prevista per il 5 novembre 2021. Tra i partecipanti dell’edizione 2021 di Tale e Quale Show, vi sono nomi d’eccezione.

E’ stato svelato l’undicesimo concorrente.

Ciro Priello, Biagio Izzo, Federica Nargi, Alba Parietti: questi sono solo alcuni dei Vip che con entusiasmo sono entrati a far parte del cast del programma. In queste ore, grazie a Tv Blog, è stato svelato un nuovo nome. Già, perché nel post pubblicato da Carlo Conti, vi erano diversi punti interrogativi. Uno di questi riguardava proprio la presenza dell’attore Simone Montedoro. In queste ore, però, la sua presenza è stata confermata. L’undicesimo concorrente che si diletterà nel fortunato spettacolo di varietà campione d’ascolti del venerdì sera della prima rete del servizio pubblico, sarà proprio Montedoro, il quale è reduce dall’esperienza nel talent di Milly Carlucci, “Il Cantante Mascherato”. L’attore romano che è diventato noto per aver interpretato il ruolo del capitano Giulio Tommasi nella serie Don Matteo, ha già frequentato le tavole del palcoscenico del mondo del varietà. Dopo aver partecipato anche alla dodicesima edizione di “Ballando con le stelle”, adesso è pronto per mettersi in gioco come imitatore e soprattutto come cantante.

La giuria di Tale e Quale Show

Tante sono le novità che vi saranno in questa nuova edizione di “Tale e Quale Show”. Tra queste sicuramente vi sarà la presenza di un nuovo componente delle giuria. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il comico ed attore Vincenzo Salemme per motivi lavorativi non ci sarà ques’anno. Per questo motivo, invece, al suo posto il pubblico si divertirà nell’ascoltare i giudizi del cantautore e showman Cristiano Malgioglio. Al suo fianco, vi troveremo l’insostituibile Loretta Goggi, che sarà affiancata da Giorgio Panariello.