Parrebbe proprio che Cristiano Malgioglio sarà giudice nella prossima stagione di Tale e Quale Show. Secondo quanto è stato riportato dal settimanale Oggi, infatti, sembrerebbe che il paroliere in questione affiancherà l’imprescindibile, intoccabile e regina indiscussa del talent show Loretta Goggi.

L’ex concorrente del GF Vip, dunque, ritornerebbe in Rai e questa volta non in veste di ospite o come semplice opinionista nei salotti della tv pubblica, bensì come co-protagonista di uno dei programmi di punta del primo canale della tv di Stato. Se gli “attori” principali della trasmissione saranno i concorrenti che si dovranno esibire imitando cantanti italiani e stranieri, anche la giuria votante ha un ruolo fondamentale perché determinerà il vincitore del talent show.

Cristiano Malgioglio in giuria a Tale e Quale Show insieme a Loretta Goggi

Il 17 settembre, data di inizio di Tale e Quale Show, non è così lontano e, infatti, lo staff del reality show condotto da Carlo Conti si sta muovendo per formare un cast di grande successo, pare confermata la presenza di Stefania Orlando tra in concorrenti, e per correre ai ripari in merito all’assenza quasi certa di Vincenzo Salemme.

L’attore napoletano, infatti, pare che sarà impegnato nelle riprese di un film e non potrà partecipare come giurato alla stagione 2021 dello show in questione. Per questo motivo, quindi, la redazione e il direttore artistico pare abbiano deciso di sostituire Salemme con Cristiano Malgioglio in giuria.

Ovviamente, per il momento, nulla è stato confermato e per questo si tratta di una indiscrezione che è iniziata a trapelare in queste ultime ore. Bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere la certezza che sarà il personaggio televisivo in questione a sedersi al fianco dell’inamovibile Loretta Goggi e di Giorgio Panariello il quale, pare, sia stato confermato.

Intanto, però, vi possiamo confermare che nel cast, oltre alla ex “gieffina” sopracitata, ci saranno Deborah Johnson, la figlia di Wess, Federica Nargi, Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello dei The Jackal.