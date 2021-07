Sono 55 i giorni che ci separano dall’edizione 2021 di Tale e Quale Show. Il talent in questione, infatti, aprirà i battenti venerdì 17 settembre in prima serata e, ovviamente, sempre su Rai Uno. Dal momento che il giorno della diretta non è poi così lontano, ecco che Carlo Conti ha svelato i concorrenti di Tale e Quale Show con un post sul proprio account Instagram che vi alleghiamo di seguito.

Se su chi ci sarà in giuria non si sa ancora molto, pare che l’unica ad essere stata confermata sia Loretta Goggi e che si stia trattando per avere Cristiano Malgioglio come giudice, diverso è il discorso per quanto riguarda il cast del programma. Proprio poco fa, infatti, il conduttore toscano ha postato sul profilo personale Instagram il nome di chi prenderà parte alla trasmissione, lasciando anche intendere che ci sarà una sorpresa su un concorrente.

Scopriamo insieme chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show per l’edizione 2021 e qual è la sorpresa che riguarda un vip del cast.

Tale e Quale Show 2021, ecco chi sono i concorrenti

Dopo tanti rumors, qualcuno è stato già confermato e qualcun altro no rimanendo tale, Carlo Conti ha finalmente svelato ufficialmente chi sono in concorrenti che vedremo in questa edizione di Tale e Quale Show.

Il Cast di Tale e Quale Show

Francesca Alotta, Dennis Fantina, Gemelli Guidonia, Biagio Izzo, Deborah Johnson, Federica Nargi, Stefania Orlando, Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello. Considerando il fatto che i gemelli Guidonia sono in due, i concorrenti totali saranno dodici come ogni anno. All’appello, però, vi sarete accorti che ne manca uno. Ebbene, questa è la sorpresa di cui vi abbiamo scritto all’inizio dell’articolo, ossia un vip che per ora non sarà svelato al pubblico e che verrà comunicato più avanti.

Vi piace il cast di questa nuova edizione del talent?