L’uscita della settima stagione di Legends of Tomorrow si fa sempre più vicina. Ancora non è stata annunciata una data precisa, ma stanno iniziando a circolare le prime informazioni riguardo al futuro della serie tv. Una, in particolare, ha sconvolto gli affezionati fan dello show. Si tratta dell’abbandono di Matt Ryan nei panni di Constantine. L’attore, per tre anni, ha dato il volto all’amatissimo detective dell’occulto. Grazie alle sue capacità, Constantine si è rivelato preziosissimo per indagare su tutto ciò che sfuggisse dall’ordinario. Mostri, demoni, creature inconsuete erano il suo pane quotidiano. Purtroppo, alla fine della sesta stagione, questo brillante personaggio ha lasciato la serie, per dare spazio a nuove e coinvolgenti dinamiche.

La notizia positiva è che Matt Ryan tornerà nelle vesti di un nuovo protagonista: il dottor Gwyn Davies. Nello scienziato, appartenente al XX secolo, il team riporrà grandi aspettative visto che potrebbe rappresentare l’unica speranza di salvezza.

Legends of Tomorrow: perché Constantine lascerà lo show?

Viene spontaneo domandarsi perché un personaggio così amato, dopo ben 3 stagioni di onorata carriera, debba lasciare un ruolo che ha ancora tanto da raccontare. Pare che il motivo principale risieda nelle riprese di Constantine, nuova serie prodotta dalla HBO Max. Il pubblico, probabilmente, potrà assistere a una differente trasposizione di Constantine. Ci si focalizzerà su altri aspetti del personaggio e si darà la precedenza a caratteristiche ancora sconosciute.

Matt Ryan ha preso bene questa decisione, infatti, in una delle sue interviste ha dichiarato che: “È giunto il momento per John di separarsi dalle Leggende e per me di separarmi da John”. L’attore, inoltre, è apparso davvero soddisfatto del ruolo che andrà a interpretare. Non vede l’ora di calarsi nei panni di un diverso protagonista e di esplorare una nuova parte della storia.

Legends of Tomorrow: dove guardarlo in streaming e in tv

Gli appassionati della serie tv avranno l’imbarazzo della scelta. Diverse piattaforme, infatti, permettono di guardare le prime cinque stagioni dello show. Netflix, tramite abbonamento mensile o annuale, consente di accedere a tutti gli episodi doppiati fino ad ora in italiano, mentre su Mediaset Infinity sono disponibili solo le ultime due stagioni.

La sesta stagione, in Italia, sarà disponibile in televisione sul canale di Premium Action. Si tratta di uno spazio a pagamento, accessibile anche online tramite i siti di Sky Italia e Mediaset Infinity.