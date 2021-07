Una delle trasmissione più attese per la stagione 2021/2022 è Tu si que vales. Le riprese del noto talent di Canale 5 hanno preso il via proprio nelle ultime settimane. Recentemente, si è parlato tanto della presunta assenza di Belen e della partecipazione di Giulia Stabile. Finalmente, è stata fatta chiarezza sui ruoli che le due donne avranno all’interno dello show.

Belen Rodriguez, da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, è stata costretta a rinunciare alla registrazione del primo appuntamento di Tu si que vales. Il parto imminente, infatti, le ha impedito di essere presente. Giulia Stabile non prenderà parte al cast nelle vesti di sostituta di Belen, ma comparirà in una puntata per accompagnare l’esibizione di un concorrente.

La ballerina, reduce dalla vittoria di Amici, inoltre, stando a quanto dichiarato da Witty Tv, avrà l’onore di condurre un simpatico programma dal titolo “Fai un gavettone”.

Tu si que vales, Belen torna al lavoro a pochi giorni dal parto

Nonostante sia trascorsa una sola settimana dal parto di Luna Marì, Belen, tramite i suoi social, ha messo al corrente i fan del suo ritorno sotto i riflettori. Con una straordinaria carica di energia, è pronta a prendere parte alle restanti registrazioni di Tu si que vales. Con la sua affermazione, ha smentito tutti quei rumor che la vedevano fuori dal cast del talent show.

La notizia è giunta in un modo piuttosto dolce. L’amata showgirl, infatti, accanto a una foto su Instagram che la ritrae insieme alla bimba, ha scritto le seguenti parole: “Ultimo riposino prima della partenza. Andiamo a lavorare”.

Sembra che Belen non sia rimasta turbata dalle polemiche legate al suo parto, dato che in molti l’hanno accusata di aver ricevuto un trattamento speciale dal reparto ospedaliero in cui è stata ricoverata.

Tu si que vales, Giulia Stabile sarà solo un ospite?

Sembra che Giulia Stabile, apprezzatissima per i suoi modi spontanei e per la sua particolare risata, farà solo una piccola apparizione all’interno di Tu si que vales. Nel corso dell’ultimo mese, erano sorti dei sospetti riguardo alla eventuale sostituzione di Belen da parte della ballerina. In realtà, non sarà così. Però, nuove voci dichiarano che la vincitrice di Amici potrebbe avere un ruolo importante dietro alle quinte del programma.

Al momento, l’unica cosa certa è che Giulia Stabile condurrà uno show tutto suo, basato su un concetto semplice, ma sempre divertente: i gavettoni. Dal trailer, si comprende che Giulia verrà incaricata di gettare secchiate d’acqua su povere vittime ignare.