Tu si que vales è uno dei programmi must di Canale 5. La trasmissione che è giunta alla edizione numero 8, andrà in onda ogni sabato sera a partire dai primi mesi autunnali. Le registrazioni delle nuove puntate, per questo motivo, sono riprese qualche giorno fa. Nello show, durante il quale si esibiscono vari talenti, sono previste tantissime novità. Secondo alcuni rumor, infatti, accanto ai due conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara non vi sarà la conduttrice argentina Belen Rodriguez, ma vi sarà come special guest star la ballerina di Amici Di Maria De Filippi, Giulia Stabile.

Il perché dell’assenza di Belen Rodriguez

L’assenza dalle prime puntate della showgirl argentina è giustificata. La donna, infatti, il 12 Luglio in una clinica di Padova, ha dato alla luce a Luna Marì, la sua secondogenita nata dall’amore con il suo compagno Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez che è in maternità, però pare che non voglia rinunciare alla sua carriera ed al suo lavoro. La donna, infatti, dovrebbe aggregarsi al programma e far parte della squadra più in avanti. In attesa di sapere se la sua assenza sarà a tempo indeterminato, però, dietro le quinte delle prime puntate, al momento, veniamo a conoscenza da Blasting News, che è stata avvistata la fidanzata di Sangiovanni, ovvero Giulia Stabile, la ballerina che ha lasciato un segno nell’edizione di Amici che si è appena conclusa. Maria De Filippi, che crede molto nelle sue capacità, potrebbe aver proposto alla giovane ragazza di prendere il posto della Rodriguez per sostituire la neo-mamma nella registrazione delle prime puntate. I fan di Tu si que vales si chiedono se quella di Giulia Stabile sarà una presenza “occasionale” o, al contrario, una delle protagoniste dello show del varietà del sabato sera.

Chi ci sarà nello show

In attesa di avere conferme ufficiali, si è appreso che alla conduzione dell’ottava edizione di Tu si que vales, sono stati confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Resta immutata anche la formazione storica della giuria con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, insieme a Sabrina Ferilli chiamata a esprimere il voto popolare. Mediaset non ha ancora ufficializzato la data d’uscita del programma, che con ogni probabilità verrà trasmessa sempre su Canale 5, in prima serata alle ore 21.30, a partire da fine settembre ed i primi giorni di ottobre.