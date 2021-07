Il 12 e il 13 luglio avranno inizio le prime registrazioni di Tu Si Que Vales. Il programma, che andrà in onda su Canale 5, da anni, può vantare la presenza di Belen Rodriguez. L’edizione del 2021, però, potrebbe costituire l’eccezione alla regola.

Belen, vicina alla fine della sua seconda gravidanza, potrebbe non essere in grado di prendere parte alle prime puntate del talent. Infatti, stando alle foto pubblicate sui social e alle numerose indiscrezioni, pare che la presunta data del parto si accavalli con quella delle riprese del programma.

Inoltre, viene spontaneo pensare che la nascita della bambina costringa la showgirl argentina a un periodo di riposo.

Tu Si Que Vales, chi sostituirà Belen?

Nel caso in cui l’assenza di Belen Rodriguez venisse confermata, ci sarebbe bisogno di qualcuno che, almeno per qualche puntata, prenda il controllo di Tu Si Que Vales. Visto che ancora non c’è nulla di certo, è difficile fare delle ipotesi sulla presunta identità della possibile sostituta.

Sappiamo che, sicuramente, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Maria De Filippi torneranno nelle vesti di giudici del programma, mentre Sabrina Ferilli, come lo scorso anno, avrà il compito di rappresentare le preferenze del pubblico in studio.

Al momento, la data della prima messa in onda non è stata ancora comunicata. Mediaset, ad ogni modo, dovrà fare attenzione alla concorrenza spietata della Rai. Il palinsesto del 2021/2022, infatti, appare piuttosto ricco e accattivante.

Grande attesa per la piccola Luna Marì: Belen prossima al parto

Dopo essere diventata mamma per la prima volta, Belen Rodriguez è rimasta nuovamente incinta. La showgirl e Antonino Spinalbese hanno accolto con gioia la notizia. La coppia, apparentemente legata da un amore saldo e sincero, qualche mese fa, ha comunicato di aspettare l’arrivo di una bambina.

Inizialmente, Belen aveva reso noto che il nome della piccola sarebbe stato Luna Marie. Nelle ultime ore, però, sembra che i futuri genitori abbiano cambiato idea dato che l’hanno sostituito con Luna Marì.

Il piccolo Santiago, che adesso ha 8 anni, finalmente, potrà ricoprire il ruolo di fratello maggiore. Ha preso con gioia il futura nascita della sorellina, infatti ha voluto contribuire anche lui alla scelta del nome. Pare che il suggerimento di usare Luna sia stato proprio il suo.