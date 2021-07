Nelle ultime ore, tramite un post su Twitter, Disney+ Italia ha annunciato la data d’uscita dell’ultima stagione di The Walking Dead. Nel dettaglio, si tratta dell’undicesima che sbarcherà sulla piattaforma di streaming il 23 agosto 2021.

È stato un colpo al cuore per tutti quei fan che speravano di poter vivere altre avventure in compagnia dei loro beniamini. Per fortuna, gli spin-off della serie originale permetteranno di riempire, almeno in parte, questo vuoto.

Non è stato facile arrivare all’undicesima stagione soprattutto perché, nell’ultimo anno, i problemi legati alla pandemia, hanno causato un notevole ritardo. Al momento, le aspettative sono molto alte dato che la serie tv risulta essere una tra le più seguite a partire dal 2010.

Questo è l'inizio della fine. 😮 Segnate la data, la stagione finale di #TheWalkingDead arriva in streaming il 23 agosto in esclusiva con Star su Disney+. #DisneyPlusStar pic.twitter.com/lBpqrfIVnm — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) July 16, 2021

Trama di The Walking Dead 11: cosa sappiamo?

Alla fine della decima stagione, abbiamo lasciato un’Alexandria in pessime condizioni. La mancanza di cibo, i pericoli sempre più frequenti e il numero crescente di abitanti hanno fatto intendere che, nel futuro della serie, i personaggi lotteranno per cercare di fortificarla e di renderla più adatta alla vita.

L’undicesima stagione si aprirà con una missione di salvataggio che mirerà a rinforzare le provviste di cibo. Maggie, a capo del gruppo, avrà un’idea che, purtroppo, non si rivelerà tra le migliori. Inoltre, durante la spedizione, i sopravvissuti verranno colpiti da un violento temporale. Stanchi e alla ricerca di un riparo, si rifugeranno in una metropolitana. L’attacco degli zombie, però, farà scoppiare il caos e i protagonisti saranno costretti a sfruttare tutte le loro risorse per sopravvivere. Un vagone della metro apparirà come la loro ancora di salvezza, ma non tutti riusciranno a raggiungerlo. Uno di loro, infatti, rimarrà indietro, in balia degli zombie.

Sono stati rilasciati anche i titoli dei primi 8 episodi dell’ultima stagione:

1×01-1×02: Acheron

1×03: Hunted

1×04: Rendition

1×05: Out of the Ashes

1×06: On the Inside

1×07: Promises Broken

1×08: For Blood

The Walking Dead 11: dove vedere le puntate

Le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono state caricate sul canale Star presente nella piattaforma di Disney+. Si tratta di uno spazio dedicato a quelle serie che strizzano l’occhio a un pubblico più adulto e che trattano di temi che potrebbero turbare gli utenti più giovani. Per avere accesso agli episodi di The Walking Dead, e di conseguenza all’intero catalogo, è necessario sottoscrivere un abbonamento al costo di 8,99 euro mensili o di 89,90 euro annui.

