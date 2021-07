Da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto le Olimpiadi di Tokyo ci accompagneranno tutti i giorni della settimana, dalla mattina alla sera (qui la programmazione televisiva completa). La speranza è di poter ascoltare l’inno di Mameli tante altre volte in queste due settimane, dopo il trionfo inaspettato della Nazionale italiana di calcio agli ultimi Europei.

Purtroppo la Rai non trasmetterà i Giochi integralmente, né tantomeno la piattaforma RaiPlay, dove non si vedrà nemmeno una delle gare che si terranno in Giappone. Le alternative? Discovery+ il quale propone un’offerta per i nuovi abbonati ed Eurosport Player, entrambe a pagamento.

Esistono comunque altri espedienti, chiamiamoli così, per seguire online e senza pagare l’evento sportivo più importante dell’anno.

Di seguito ti spieghiamo come e dove vedere le Olimpiadi 2021 di Tokyo in streaming gratis.

Olimpiadi Tokyo 2020/2021 in diretta streaming gratis

Discovery+ se sei abbonato a Fastweb

Gli abbonati a Fastweb, sia i clienti fibra sia quelli mobile, hanno diritto a 3 mesi gratuiti di Discovery+. Tra i contenuti della piattaforma online di Discovery offerti gratuitamente ai clienti Fastweb ci sono anche i Giochi Olimpici di Tokyo.

TIMVISION se hai la linea fissa TIM

I clienti TIM che hanno attiva una tra le seguenti offerte – TIM SUPER / TIM SMART / TIM CONNECT e TIMxTe possono vedere le Olimpiadi di Tokyo gratis grazie a TIMVISION, il servizio streaming di TIM offerto gratuitamente con gli abbonamenti citati qui sopra.

BBC iPlayer con una VPN

BBC iPlayer è la piattaforma streaming dell’emittente inglese BBC. Nel Regno Unito la BBC trasmetterà gratis più di 350 ore di gare, le stesse che poi potranno essere seguite da PC o smartphone. Qui in Italia per vedere gratis BBC iPlayer e i suoi contenuti, incluse dunque le Olimpiadi 2021, basta una semplice VPN.

7Plus.com con una VPN

7Plus.com è il sito ufficiale di 7Plus, il canale che in Australia trasmetterà live l’intera competizione dei 5 anelli. Vale lo stesso discorso fatto in precedenza: in Italia per vedere 7Plus.com è sufficiente un servizio VPN serio, facile da usare e veloce.

