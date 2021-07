Discovery Plus è una piattaforma di streaming online che permette di visionare una vasta gamma di contenuti. Inizialmente era nata con il nome di Dplay, ma nel 2020 il gruppo Discovery ha annunciato un cambiamento di rotta. Inoltre, per prendere visione dell’intero catalogo, adesso, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Si tratta di una cifra vantaggiosa, spesso soggetta a sconti e a offerte.

Di recente, è stato reso noto che, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, gli utenti che decideranno di abbonarsi, dal 19 luglio al 1° agosto, potranno farlo con soli 29.99 euro annuali. Per permettere di testare il servizio, Discovery Plus offrirà anche tre giorni di prova.

La piattaforma sta riscuotendo un grande successo, infatti, nonostante sia stata lanciata da poco tempo, vanta già un numero elevato di abbonati. Punto forte dello streaming sono i contenuti originali che non possono essere trovati altrove. Il sito, inoltre, consente di vedere anche alcune trasmissioni in anteprima.

Discovery Plus e le Olimpiadi di Tokyo 2020: 30 canali dedicati allo streaming

Discovery Plus sta puntato tutto sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Garantirà ai suoi abbonati ben 3000 ore di streaming in diretta e 30 canali dedicati alle diverse discipline. Alessandro Araimo, nelle vesti di amministratore delegato del gruppo Discovery, ha garantito che si tratterà di un’esperienza totalmente diversa dalle altre. Gli utenti potranno seguire le prestazioni sportive minuto per minuto e decidere a cosa dare la priorità secondo le loro preferenze.

Visto il fuso orario con il Giappone, i Giochi Olimpici inizieranno durante la notte. Nel caso in cui non si riuscissero a seguire tutte le dirette di proprio interesse, sarà possibile visionarle in differita in un secondo momento.

Oltre alle Olimpiadi, gli utenti potranno accedere anche a tutti gli eventi sportivi targati Eurosport. Tra questi spiccano i tre Grandi Giri di ciclismo, gli sport invernali, la serie A di basket e i tre Grandi Slam del tennis.

Discovery Plus: dal crime ai talent show

Ovviamente, la piattaforma di Discovery Plus, oltre allo sport, possiede tanti altri contenuti. Per facilitare la ricerca degli utenti, sono stati divisi per genere tramite delle comode tabelle. Sono molto apprezzati i documentari legati alla cronaca nera, come Web of lies e Ho vissuto con un Killer, mentre, per quanto riguarda gli show romantici, l’attenzione viene catturata soprattutto da 90 giorni per innamorarsi e dai suoi spin-off.

Nella sezione dedicata ai Talent show, è possibile leggere titoli come Bake Off Italia, Cake Star e Pizza Hero: la sfida dei forni.