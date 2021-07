L’oroscopo del 14 luglio sarà determinato dall’influenza planetaria. Le combinazione degli astri e i loro transiti guideranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei 12 segni zodiacali. Alcuni di loro inseguiranno il sogno di vivere una giornata serena, mentre altri non vorranno rimanere fermi neanche per un secondo.

Quando si parla di pianeti, è fondamentale tenere in considerazione i transiti quotidiani. Nella giornata di oggi, Sole e Mercurio saranno nel segno del Cancro, mentre Venere e Marte si troveranno in quello del Leone. La Luna si sposterà nella Vergine e Giove e Nettuno rimarranno nei Pesci.

Per avere una visione completa dell’oroscopo di oggi, si consiglia di visionare anche il profilo del proprio ascendente.

Oroscopo del giorno: un 14 luglio spumeggiante per Gemelli e Toro

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi, il vostro umore sarà caratterizzato da cambiamenti repentini, legati soprattutto alla situazione lavorativa. Avrete bisogno di fare il punto della situazione e di frequentare persone allegre. Film consigliato: Una ragazza e il suo sogno (Netflix).

Toro: vi lascerete alle spalle preoccupazioni infondate e inutili litigi. Cercherete di trarre il meglio dalla giornata di oggi e non vi tirerete indietro davanti a proposte di lavoro vantaggiose. Avrete tanta voglia di fare e di mettervi alla prova. Film consigliato: Suicide Squad (Netflix).

Gemelli: verrete travolti da un’ondata di allegria e positività. La giornata inizierà con il piede giusto e vi permetterà di vivere al meglio ogni singolo momento. Trascorrerete delle ore piacevoli in compagnia del partner e degli amici. Film consigliato: Sposa in affitto (Amazon Prime).

Cancro: dovrete sopportare qualche piccolo imprevisto sul lavoro. Per fortuna, non si tratterà di niente di serio e presto tutto tornerà alla normalità. In ambito sentimentale, sarete molto più fortunati e, con il partner, farete scintille. Film consigliato: Dragon (Amazon Prime).

14 luglio, oroscopo di oggi: Leone bisognoso di riposo e Vergine in crisi

Leone: secondo l’oroscopo di oggi, avrete bisogno di riposare e di staccare la spina, almeno per qualche ora. Sarà fondamentale dare spazio a tutte quelle attività che vi permetteranno di distendere i nervi e di rapportarvi con la vostra socialità. Film consigliato: Monte Carlo (Amazon Prime).

Vergine: il rapporto di coppia diventerà sempre più complicato da gestire. Vi renderete conto di non poter fare molto per cambiare la situazione, nonostante abbiate investito tempo ed energie nel vostro amore. Parlare con un amico potrebbe farvi bene. Film consigliato: L’altra donna del re (Netflix).

Bilancia: la freccia di Cupido andrà a segno. Sarete completamente rapiti dal partner e dal suo modo di fare. Tutto il resto passerà in secondo piano, perché l’unica cosa che vorrete sarà quella di trascorrere delle ore romantiche in sua compagnia. Film consigliato: Prima di domani (Netflix).

Scorpione: l’amore vi costringerà a prendere delle decisioni difficili. Vi troverete davanti a un bivio e solo voi potrete sapere in che direzione portare la vostra vita. Dubbi e ripensamenti saranno normali, ma ricordate di seguire anche l’istinto. Film consigliato: A star is born (Netflix).

Oroscopo del 14 luglio: tanto affetto per Sagittario e Acquario scostante

Sagittario: famigliari e amici saranno molto affettuosi nei vostri confronti. Vi faranno sentire al centro dell’attenzione e vi dedicheranno parole colme di stima. Questo vi consentirà di affrontare la giornata con maggiore positività e determinazione. Film consigliato: Nausica della valle del vento (Netflix).

Capricorno: tenderete a essere molto critici nei vostri confronti. Non sopporterete di sbagliare o di delegare ad altri le vostre mansioni. Questo potrebbe spingervi ad accumulare uno stress eccessivo. Sarà fondamentale trovare una valvola di sfogo. Film consigliato: Bride Wars (Amazon Prime).

Acquario: non avrete voglia di portare sulle spalle responsabilità eccessive. Preferirete gestire i vostri interessi personali, senza dover dare conto a nessuno. La famiglia, però, potrebbe risentirsi di questo atteggiamento e chiedervi spiegazioni. Film consigliato: Ma (Amazon Prime).

Pesci: l’interazione con persone sconosciute vi intimorirà. Proverete a rimanere nella zona di comfort, ma alcune situazioni potrebbero costringervi a comportarvi diversamente. Avere una buona autostima vi aiuterà a mantenere il controllo sulle vostre emozioni. Film consigliato: Rebecca (Netflix).