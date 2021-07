Sky ha pubblicato il primo teaser di Gomorra 5, la stagione finale dell’acclamata serie tv Sky Original. Il video conferma quelle che ormai non possono più chiamarsi anticipazioni: Ciro, creduto morto al termine della terza stagione, in realtà è vivo e vegeto in Lettonia, dove è tornato pienamente operativo. Si tratta della conferma che tutti aspettavano, dopo che nel finale del film L’Immortale il personaggio di Ciro era riapparso dal nulla, scatenando un irrefrenabile entusiasmo tra i fan.

Il teaser di Gomorra 5

Qui sotto il teaser ufficiale rilasciato da Sky venerdì 9 luglio.

La stagione finale di Gomorra

In occasione del lancio del primo teaser, Sky ha annunciato che i nuovi episodi di Gomorra 5 saranno trasmessi su Sky e NOW a partire dal mese di novembre. In totale sono previste 10 puntate, con Marco D’Amore che dirigerà i primi cinque episodi e il nono, mentre Claudio Cupellini metterà la firma sugli episodi 6, 7, 8 e 10.

Le prime immagini ufficiali di Gomorra – Stagione finale ci anticipano inoltre che torneranno sul set gli attori Arturo Muselli, interprete di Enzo Sangue Blu, e Ivana Lotito, nei panni di Azzurra Avitabile (la moglie di Genny).

Le riprese dell’ultima stagione di Gomorra sono state girate fra Napoli e Riga, dove Genny scopre l’incredibile verità su Ciro. La sceneggiatura, invece, è stata scritta da Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, co-firmatari del soggetto insieme allo scrittore Roberto Saviano.

La sinossi di Gomorra – Stagione finale

Gomorra 5 riprende dopo lo scontro tra Patrizia e i Levante, che ha lasciato in eredità una Napoli in macerie. Genny, ricercato dalla polizia, è costretto a vivere in un bunker lontano dagli affetti più cari, che rispondono al nome di Azzurra e Pietrino. Come unico alleato gli è rimasto ‘O Maestrale, il boss di Ponticelli. Prima dell’inizio della guerra, però, Genny Savastano scopre che Ciro Di Marzio è ancora vivo. Da qui in avanti, per Genny, nulla sarà più come prima.

