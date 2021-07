Questa mattina DAZN ha presentato la DAZN Squad, la squadra di giornalisti, telecronisti e commentatori, che avrà l’onere e l’onore di raccontare la prossima stagione di Serie A, la prima della storia a essere trasmessa interamente in streaming da un’unica piattaforma.

Prima di presentare tutti i nomi della DAZN Squad, ricordiamo che fino al 28 luglio chi si abbona a DAZN pagherà 19,99 euro per i primi 14 mesi anziché 29,99 euro.

DAZN: giornalisti, telecronisti e commentatori della Serie A 2021/22

Di seguito l’elenco completo della squadra DAZN per la stagione 2021/22 di Serie A TIM:

Diletta Leotta (conduttrice)

Giorgia Rossi (conduttrice) new entry

(conduttrice) new entry Marco Cattaneo (conduttore) new entry

(conduttore) new entry Massimo Ambrosini (talent) new entry

(talent) new entry Alessandro Matri (talent) new entry

(talent) new entry Riccardo Montolivo (talent) new entry

(talent) new entry Giampaolo Pazzini (talent) new entry

(talent) new entry Andrea Barzagli (talent) new entry

(talent) new entry Federico Balzaretti (talent)

Pierluigi Pardo (telecronista)

Stefano Borghi (telecronista)

Massimo Callegari (telecronista)

Edoardo Testoni (telecronista)

Dario Mastroianni (telecronista)

Riccardo Mancini (telecronista)

Ricky Buscaglia (telecronista)

Alessandro Iori (telecronista)

Gabriele Giustiniani (telecronista)

Francesco Guidolin (commentatore)

Roberto Cravero (commentatore)

Dario Marcolin (commentatore)

Massimo Gobbi (commentatore)

Stefan Schwoch (commentatore)

Alessandro Budel (commentatore)

Federica Zille (inviata)

Tommaso Turci (inviato)

Marco Russo (inviato)

Davide Bernardi (inviato)

Le altre novità di DAZN per la stagione 2021/22

Il nuovo spazio in cui prenderanno vita i contenuti live (e non) si chiamerà The Square, sinonimo di spazio multifunzionale e dinamico. Ricorderà sia nella struttura che nell’allestimento il design urbano, aprendosi a contaminazioni diverse, dalla musica alla street art. Sarà lo spazio dove la DAZN Squad racconterà il calcio nel fine settimane e verranno realizzati approfondimenti e contenuti on demand. Saranno inoltre previste interazioni e analisi che porteranno il tifoso al centro dell’azione, da sempre l’obiettivo di DAZN.

Ricapitoliamo, infine, l’offerta DAZN tra calcio e multisport:

tutta la Serie A con 10 partite a giornata (7 in esclusiva, 3 in co-esclusiva)

tutta la Serie B

tutta l’Europa League

il meglio della Conference League

LaLiga

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

FA Cup

Carabao Cup

MLS

canali tematici Milan e Inter

Uefa Women’s Champions League

Eurosport 1

Eurosport 2

MotoGP

Moto2

Moto3

NFL

UFC

Matchroom

GGG

Golden Boy

Indycar

Freccette

