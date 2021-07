Pierluigi Pardo, amato telecronista sportivo, è stato tirato in causa da Mediaset per via di un inadempimento nei confronti di un accordo esclusivo. Secondo il contratto, Pierluigi avrebbe dovuto comparire solo nei programmi della rete ammiraglia. Le ultime notizie riportate, però, descrivono una situazione del tutto diversa.

Pare che Pierluigi Pardo, legato a Mediaset per i prossimi tre anni, dovesse esser presente nella diretta streaming della piattaforma Dazn. Il suo nome, infatti, è stato annunciato tra quelli dei commentatori sportivi del prossimo campionato di serie A. La sua assenza fisica, al momento, non permette di inquadrare bene la situazione.

Pierluigi Pardo e Mediaset: la rete prenderà provvedimenti

Nelle ultime ore, Mediaset ha annunciato di voler andare in fondo alla questione. Non è intenzionata a passare sopra a un simile comportamento. Il non rispetto degli accordi, infatti, oltre a portare un danno alla rete, sminuisce anche il buon nome dell’azienda.

Il 2 luglio, Pardo, durante una riunione con la redazione sportiva di Mediaset, aveva acconsentito a prestare il suo volto e la sua voce per le partite di Champions e Coppia Italia. L’accusa è quella di aver violato il contratto in esclusiva.

Dazn ancora non ha commentato l’accaduto, ma sembra non essere interessata alla questione. Pare che la situazione sia diventata così spinosa da mettere in campo avvocati e azioni legali.

Dazn: piattaforma digitale dedicata allo sport

Dazn è la ragione per cui, secondo le accuse, Pierluigi Pardo avrebbe messo a rischio la sua collaborazione con Mediaset. Si tratta di una piattaforma dal funzionamento molto simile a quello di Netflix e Amazon Prime.

Su abbonamento, è possibile accedere a video e dirette riguardanti lo sport. Sul sito si fa riferimento soprattutto al calcio, alla box, al ciclismo, al basket e ai giochi olimpionici 2021. L’offerta attuale prevede di poter accedere a tutti i contenuti versando un contributo di 19,99 euro mensili.

Nella speranza che tra Pierluigi e Mediaset tutto si risolva nel miglior modo possibile, si rimane in attesa di ulteriori notifiche.