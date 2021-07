Tra i programmi in partenza nel prossimo autunno ci sarà anche Scherzi a Parte. Andrà in onda, come sempre, su Canale 5 e sarà affidato alla conduzione di Enrico Papi. Mediaset ha deciso di sostituire Live-Non è la D’Urso con una nuova edizione di questo amatissimo show. L’obiettivo è quello di aiutare gli ascolti domenicali della rete ammiraglia, un po’ sofferenti durante l’ultimo periodo.

Nelle ultime ore sono trapelate le prime indiscrezioni riguardanti le vittime del programma. Per il momento, sembra che uno tra i poveri sfortunati sarà Mario Giordano.

Se le voci venissero confermate, le risate sarebbero assicurate. Mario Giordano, infatti, oltre a essere un giornalista e un conduttore, è famoso per essere spesso al centro dell’attenzione.

Mario Giordano recidivo: nel 2007 fu già vittima di Scherzi a Parte

Non è la prima volta che Mario Giordano viene scelto come vittima di uno scherzo da parte del programma. Nel 2007, sotto la regia di Duccio Forzano, il noto giornalista fu coinvolto in uno scherzo crudele. Durante una finta intervista alla radio, i due dj, dopo aver lasciato il microfono aperto, hanno iniziato a parlare male di Mario Giordano. Tra i numerosi insulti non sono mancati quelli legati alla sua voce. Il risultato è stato esilarante.

Mario Giordano, spesso, viene preso di mira proprio per il tono acuto delle sua pronuncia. Sono addirittura nate delle parodie al riguardo. Lo zoo di 105 ha anche creato un personaggio in suo onore: il mitico Giordanino.

Anche Antonella Elia sarà tra le vittime?

Dagospia non ha fornito altri dettagli. Le anticipazioni sulla struttura del programma sono ancora poche e non si è a conoscenza delle novità che verranno introdotte. Per quanto riguarda i nomi più papabili delle vittime, nei giorni precedenti, era emerso anche quello di Antonella Elia.

L’unico modo per avere altre informazioni su Scherzi a Parte sarà quello di rimanere sintonizzati sui social dello show e del conduttore. Probabilmente, nelle prossime settimane, verranno rese note maggiori informazioni. Ad ogni modo, questo autunno potrebbe rivelarsi più divertente che mai!