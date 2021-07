Dopo ben 25 anni di sodalizio artistico, Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset. La nota conduttrice della Tv, dopo aver presentato reality show come “Il Grande Fratello” e “L’isola Dei Famosi“, ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi a se stessa ed alla sua famiglia. Qualche giorno fa, infatti, la Marcuzzi attraverso il suo profilo social Instagram aveva comunicato la notizia a tutti i suoi fan. “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”, ha spiegato l’artista nel comunicato che ha divulgato – “e per questo motivo, non vi nascondo che con grandissima sofferenza, ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in tutti questi anni”. I numerosi fan della conduttrice non hanno reagito bene a questa notizia: non tutti hanno creduto alle sue motivazioni. Secondo alcuni, infatti, dietro la sua decisione, vi sono dei motivi economici e delle proposte più “vantaggiose ed avvincenti” presso altre emittenti televisive. I sospetti paiono per il momento essere confermati. Secondo alcune indiscrezioni, Alessia Marcuzzi, sarebbe infatti in trattative con Discovery.

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset per Discovery?

Ad annunciare questa notizia sono stati i giornalisti del giornale Chi, i quali hanno affermato che tra la famosa conduttrice e “Discovery” vi siano stati già degli incontri, proprio per discutere insieme in merito alla creazione di un nuovo progetto. La Tv privata, che ultimamente sta diventando sempre più famosa in Italia, pare sempre più intenzionata a crescere: sicuramente, questo percorso non sarebbe impossibile con alla guida di un nuovo programma televisivo proprio Alessia Marcuzzi. A far insospettire i fan in merito alla “trattativa in corso” vi è inoltre proprio il commento di Giulia De Lellis- volto nuovo di Discovery alla guida di “Love Island”– sotto il comunicato postato dalla Marcuzzi sul suo profilo social. In merito al ciò, si legge infatti il commento della collega che le “augura buona fortuna per tutto quello che verrà…”. Sarà una coincidenza?

Piersilvio Berlusconi sarebbe deluso dalla Marcuzzi

Girano voci che Piersilvio Berlusconi non abbia reagito bene in merito alla notizia dell’uscita di scena dalla sua azienda di una delle conduttrici fondamentali della sua rete. Secondo alcune voci, il Presidente non avrebbe gradito non solo le modalità con le quali la Marcuzzi abbia scelto di salutare dopo ben 25 anni Mediaset, ma soprattutto pare che non abbia ben accettato la fermezza della donna di non voler trovare un compromesso per la realizzazione di un nuovo prime-time che dovrebbe andare in onda nel 2022.