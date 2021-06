Alessia Marcuzzi ha annunciato di lasciare Mediaset dopo 25 anni di carriera. A dare questa notizia, che sembra quasi una bomba di calciomercato, è stata proprio la conduttrice romana con un post sui vari profili social personali.

In realtà, tutto questo, sembrava essere nell’aria da tempo. Già da diversi mesi, infatti, i rumor davano quasi per certo che non sarebbe stata tra le conduttrici di nessun programma per la prossima stagione televisiva. Inoltre, quest’anno, a parte Le Iene, con cui non ha rinnovato per l’edizione 2021/2022, non ha guidato nessun’altra trasmissione.

Se poi ci aggiungiamo anche che Maria De Filippi, o chi per lei, ha deciso di voler fare un’unica edizione di Temptation Island, affidandola a Filippo Bisciglia, e che i vertici della “tv libera” hanno scelto di puntare su Ilary Blasi per la conduzione del nuovo show Star in the Star che andrà in onda su Canale 5 il prossimo autunno, ecco che si intuisce con estrema facilità che la ex moglie di Simone Inzaghi è rimasta inevitabilmente senza programmi da condurre.

Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset: le sue parole su Instagram

Come potete notare dal post Instagram con l’annuncio dell’addio, qualche proposta le è arrivata, ma non riuscendosi ad immaginare nei programmi che le sarebbero stati offerti, ha preso questa difficile decisione. Per questo motivo, dunque, ha deciso di prendersi una pausa, un momento per sé e che non si sa per quanto durerà, pur ammettendo che sta soffrendo molto per questa scelta che ha fatto.

Nel post, inoltre, ci ha tenuto a ringraziare l’azienda per cui ha lavorato per ben 25 anni, perché l’ha lanciata e ha sempre creduto lei, ricordando i programmi che ha guidato in tutto questo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Chissà quando, se e dove la rivedremo in futuro. Intanto, vi chiediamo: cosa ne pensate di questa scelta presa dalla Marcuzzi?