Barbara D’Urso, nelle ultime settimane, è stata al centro di una polemica che ha investito i suoi programmi. A causa dei bassi ascolti e degli argomenti non più compatibili con l’attuale situazione, ha dovuto dire addio a Domenica Live e a Live-Non è la D’Urso.

Al contrario, Pomeriggio 5, da sempre apprezzatissimo dagli spettatori, è stato riconfermato per la stagione 2021/2022. Basandosi sulle ultime dichiarazioni, sembra che il format subirà dei cambiamenti per adattarsi alle nuove linee guide di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi, in una recente intervista, ha sottolineato l’importanza di Barbara D’Urso per la rete ammiraglia. Nonostante siano circolate varie ipotesi, appare evidente che il ridimensionamento subito non sia legato alle sue capacità professionali.

Pomeriggio 5 darà meno spazio al gossip e alle notizie di intrattenimento

Il noto programma di Canale 5, in partenza a settembre, presenterà numerose novità. Quella più importante riguarderà la tipologia delle dinamiche trattate. Nelle stagioni precedenti, Pomeriggio 5 ha dato grande importanza al gossip e agli scoop televisivi. Questa volta, però, sembra che Mediaset voglia dare le priorità alle notizie di attualità.

Ci saranno più collegamenti con inviati esterni e meno ospiti presenti in studio. La cronaca rosa avrà un ruolo secondario e l’informazione diventerà la colonna portante del programma.

Sarà un bel cambiamento rispetto al passato, ma il successo raggiunto da programmi che si sono uniformati a questa nuova strategia, come La vita in diretta, fa ben sperare.

Pomeriggio 5 occuperà una fascia oraria inferiore

Per adattarsi a queste modifiche, Pomeriggio 5 non potrà più occupare la stessa fascia oraria. La sua durata verrà ridotta in modo da condensare le notizie e aumentare la sua incisività.

Questa nuova formula, sicuramente, porterà una ventata d’aria fresca nel palinsesto della Mediaset, anche se, all’inizio, il pubblico di vecchia data potrebbe nutrire alcune perplessità. La speranza è quella di riuscire a coinvolgere anche spettatori più giovani e poco attratti dalla cronaca rosa.

Per sapere se il programma soddisferà le aspettative della Mediaset, bisognerà attendere l’inizio della prossima stagione televisiva.