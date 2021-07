Negli ultimi giorni, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post su Instagram dove ha messo al corrente i fans della sua decisione di lasciare Mediaset. È stata una notizia inaspettata, che ha travolto i social e creato allarmismo tra i followers della conduttrice.

Stando a quanto dichiarato dalla Marcuzzi, sembra che questa scelta sia legata al tipo di programmi proposti dalla rete ammiraglia. Nelle ultime ore, si sta diffondendo la voce di una sua presunta collaborazione con la Rai. Anche se non ci sono ancora conferme, questa ipotesi non appare priva di senso. È probabile, infatti, che Alessia Marcuzzi voglia provare a confrontarsi con nuovi format televisivi.

Alessia Marcuzzi potrebbe lavorare assieme ad Amadeus

Il palinsesto televisivo della Rai, nei prossime mesi, sarà ricco di nuovi programmi. È stato proprio Amadeus a mettere la pulce nell’orecchio riguardo alla possibile presenza di Alessia Marcuzzi.

Infatti, durante un’intervista, il conduttore ha parlato di Arena 60’70’80’: un nuovo format che andrà in onda il 2 e il 9 ottobre. Ha assicurato che ci saranno moltissimi ospiti, tra cui Umberto Tozzi e Loredana Bertè. Sulla partecipazione della Marcuzzi, ha ammesso di non sapere ancora niente, ma le sue parole hanno fatto presupporre un possibile accordo in atto.

Amadeus ha accennato anche a una misteriosa presenza femminile che comparirà al Festivalbar e ai Music Awards. Non ha pronunciato alcun nome in particolare, ma la Marcuzzi, visti i suoi trascorsi, potrebbe essere una scelta d’eccellenza.

Aria di cambiamento nelle parole di Alessia Marcuzzi

Quando Alessia Marcuzzi ha deciso di comunicare a tutti il suo desiderio di abbandonare Mediaset, non ha accennato alla Rai o a eventuali collaborazioni con altre reti televisive. È facile presupporre, però, che la conduttrice, dopo una carriera così promettente, non voglia lasciare il mondo della televisione. Il suo appare più come la necessità di cambiare aria e di dedicarsi ad altri progetti.

Sembra sia alla ricerca di qualcosa che rispecchi la persona che è ora e che le permetta di crescere ancora.