Non c’è il tempo di rilassarsi un attimo e godersi la fine di questa stagione televisiva che già si pensa a quella del 2021/2022. I direttori dei primi tre canali Rai, ma anche quelli delle altre reti sempre della tv di Stato, dovranno presentare il palinsesto televisivo per la prossima edizione il 22 giugno e, proprio per questo, stanno iniziano ad uscire le prime indiscrezioni sui programmi che vedremo a partire dal prossimo autunno.

Alcune trasmissioni sono già state confermate anticipatamente dal momento che sono dei pilastri delle emittenti della tv pubblica. Parrebbe, però, esserci una importante novità che riguarda Affari Tuoi. Il “gioco dei pacchi”, così come è stato ribattezzato dal pubblico del piccolo schermo, infatti, potrebbe tornare su Rai Uno nella prossima stagione televisiva con un nuovo conduttore che, però, è conosciutissimo tra i telespettatori e non solo.

Amadeus conduce Affari Tuoi? Ecco cosa dicono le indiscrezioni

Per la verità, Affari Tuoi è stato già proposto quest’anno in prima serata il sabato con delle puntate speciali condotte da Carlo Conti e parrebbe proprio che lo show abbia soddisfatto in termini di ascolti i vertici della Rai e i pubblicitari. Proprio per questo pare si sia deciso di farlo tornare nell’access time del primo canale della tv di Stato e di investire su tale programma.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Se così fosse, dunque, il “gioco dei pacchi” tornerà alla sua collocazione iniziale che ha avuto durante il periodo di messa in onda, dal 2003 al 2017, ovvero dalle 20:40 alle 21:30 circa. La novità, come scritto sopra, riguarda il conduttore della trasmissione. Parrebbe, infatti, che Amadeus sia stato il prescelto per condurre Affari Tuoi e le indiscrezioni ci dicono, inoltre, che lo staff si stia già muovendo per girare una sorta di “numero zero” del programma con il 58enne alla guida della trasmissione.

Se così fosse, dunque, ci sarebbe una staffetta con l’atro show dell’access time sempre condotto da Amadeus, ovvero I Soliti Ignoti, che come saprete è stato ampiamente confermato per la prossima stagione. Si prospetta un altro anno di grande successo per il marito di Giovanna Civitillo quindi. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che lo vogliono come conduttore di Sanremo 2022 e del prossimo Eurovision.

Ora non ci resta che aspettare la presentazioni del palinsesto Rai 2021/2022, previste per il prossimo 22 giugno, per aver maggiori dettagli e qualche conferma a riguardo e su quanto scritto in questo articolo.