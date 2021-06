Il palinsesto di Canale 5 del periodo autunnale si prepara ad accogliere un nuovo programma per la rete, si tratta di Star in the star. Tra i papabili conduttori e conduttrici sono saltati fuori i nomi di diversi vip. Ad ogni modo, stando a quanto emerso in queste ore, pare proprio che la scelta definitiva sia ricaduta su Ilary Blasi.

Dopo aver concluso l’esperienza dell’Isola dei famosi, infatti, la dama pare sia pronta a tornare con un nuovo programma, che pare l’abbia entusiasmata moltissimo. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche del format e tutto quello che è emerso a riguardo.

Il nuovo format Star in the star

A partire dal prossimo autunno, su Canale 5 approderà un nuovo format, chiamato Star in the star. Come vi avevamo anticipato in questo articolo, questo non è un programma completamente nuovo per l’Italia, ma lo è sicuramente per il pubblico della rete diretta da Pier Silvio Berlusconi. Nello specifico, si tratta di una via di mezzo tra Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci, e Tale e quale show, condotto da Carlo Conti.

Il motivo risiede nel fatto che, i protagonisti, devono esibirsi sul palco imitando dei cantanti famosi. Ad ogni modo, i vari concorrenti saranno completamente truccati, pertanto, alquanto irriconoscibili. Alla giuria spetterà di giudicare le varie performance e, soprattutto, di indovinare chi si celi dietro il travestimento. Per quanto riguarda i giurati, tra i nomi sono spuntati quelli di Marcella Bella e Andrea Pucci.

Ilary Blasi alla guida del programma di Canale 5

A tenere le redini di Star in the star sarà Ilary Blasi. La scelta pare sia ricaduta sulla moglie di Francesco Totti dopo i rifiuti di Lorella Cuccarini e Paolo Bonolis. I due pare non abbiano creduto molto nel potenziale di questa trasmissione, pertanto, avrebbero deciso di non accettare l’incarico. Tra i nomi in lizza, poi, c’erano anche quelli di Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Vanessa Incontrada. Specie quest’ultima, però, sarà molto impegnata su Canale 5 sia con una nuova serie, sia con la conduzione, forse, di Striscia la notizia e Zelig.

Ilary Blasi, invece, ha accettato con grande entusiasmo la proposta. Secondo il punto di vista della conduttrice uscente dell’Isola dei famosi, infatti, questa rappresenta un’iniziativa molto interessante che potrebbe incuriosire parecchio i telespettatori. In merito alla collocazione nel palinsesto, il nuovo programma di Canale 5 andrà in onda a partire dall’autunno tutti i giovedì.