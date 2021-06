Che Canale 5 avrebbe apportato delle modifiche sostanziali sulla propria linea di programmi da mandare in onda, con possibili cambi anche nelle conduzioni, per la prossima stagione televisiva era un po’ chiaro a tutti. Nessuno, però, si sarebbe mai immaginato che la rete ammiraglia Mediaset avesse deciso di puntare su Star in the Star, talent tedesco, che si ispira al campi0ne di ascolti Tale e Quale Show trasmesso su Rai Uno.

Secondo quanto abbiamo appreso, nello specifico, questo show sarebbe simile al programma condotto da Carlo Conti con un pizzico de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. In Germania è andato in onda lo scorso autunno con il titolo Big Performance – Wer ist der Star im Star? e in giuria, tra gli altri, c’era Michelle Hunziker.

Ideato per la rete tedesca RTL in modo da fronteggiare la concorrenza e i grandi ascolti di Masked Singer sull’emittente rivale Pro7, non sembra abbia avuto il successo sperato tra il pubblico del piccolo schermo dell’Alemania. Ecco quando dovrebbe dovrebbe andare in onda sulla rete del ‘Biscione’ e come funziona lo show.

Star in the Star: come funziona e quando dovrebbe andare in onda su Canale 5

Non sembra esserci ancora nulla di deciso sulla data esatta in cui verrà trasmesso Star in the Star. Da quanto è emerso, però, pare che verrà mandato in onda il prossimo autunno su Canale 5 e, con molte probabilità, in prima serata.

La cosa curiosa è anche un’altra: essendo prodotto dalla Endemol, esattamente come Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato non potrà scontrarsi con questi due programmi. La rete dunque, non potrà fare concorrenza sugli ascolti al primo canale della tv di Stato con questo nuovo show su cui pare abbia deciso di puntare. Più probabile, invece, vederlo duellare per lo share contro The Voice Senior.

La formula di questo nuovo format, invece, sembra essere molto semplice: la giuria dovrà indovinare chi canta. I vip non si nasconderanno dietro delle maschere come accade da Milly Carlucci, ma saranno truccati e vestiti tali e quali al cantante che imiteranno e che staranno interpretando come accade da Carlo Conti. Una sorte di via di mezzo tra le due trasmissioni sopracitate per intenderci.

Pare, infine, che le candidate per la conduzione o per la partecipazione in giuria ci siano Alessia Marcuzzi, Vanessa Incontrada o Michelle Hunziker.