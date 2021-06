Guess My Age è un programma che va in onda su TV8 e dal 1° settembre tornerà con la nuova edizione. Essa sarà caratterizzata da alcune novità, prima tra tutte la conduzione. Alla guida della trasmissione, infatti, non ci sarà più Enrico Papi come è stato per la precedente edizione.

A sostituirlo ci sarà Max Giusti. Quest’ultimo, nel corso di un’intervista, ha spiegato alcuni retroscena sul quiz show e non ha potuto fare a meno di tirare in ballo la precedente conduzione. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che rivelato a tal riguardo.

Il ritorno di Guess My Age

A partire dal 1° settembre tornerà in onda Guess My Age su TV8. Si tratta di un quiz show i cui protagonisti sono dei concorrenti in coppia. Nello specifico, le persone in questione possono essere legate da diversi rapporti, in quanto possono essere amici, coppie di fidanzati, coppie sposate e parenti di qualunque genere. Il format si ispira ad un programma nato in Francia.

Lo scopo del gioco è quello di riuscire ad indovinare le età di 7 personaggi sconosciuti. Allo scopo di facilitare i concorrenti, poi, sono presenti degli indizi che i protagonisti potranno sfruttare come riterranno più opportuno. Tra di essi ci sono, ad esempio: La Canzone, La Cronaca, Il Ricordo e tanto altro. La precedente edizione è stata condotta magistralmente da Enrico Papi. Questa volta, però, il conduttore è impegnato in Mediaset con la nuova edizione di Scherzi a parte.

Le parole di Max Giusti, nuovo conduttore del gioco

Il programma Guess My Age, dunque, subirà una variazione in termini di conduzione. Il mattatore delle puntate sarà Max Giusti, il quale si è detto molto felice di ricoprire questo incarico. Il conduttore ha ammesso di essere alquanto incline alla tipologia di format, pertanto, è convinto di riuscire a renderlo suo e a personalizzarlo. Il suo scopo, però, è quello di seguire le orme del suo predecessore, il quale ha fatto un ottimo lavoro.

Nello specifico, il neo conduttore ha detto: “Vorremmo ripartire proprio da lì, dal lavoro eccellente fatto dal mio predecessore“. Ospiti delle varie puntate, poi, ci saranno anche dei personaggi famosi. Stando a quanto trapelato dagli spoiler fatti da Max Giusti, pare che tra di essi ci saranno: Alessandro Borghese, Lodovica Comello e molti altri. Non ci resta che attendere per saperne di più.