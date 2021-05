Scherzi a Parte è il format che sa un po’ di “usato sicuro” che tornerà, probabilmente, a partire da settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le registrazioni della trasmissione pare che siano iniziate proprio durante questo mese di maggio e in virtù di ciò, stanno iniziano a circolare i primi rumors su chi potrebbero essere i protagonisti di questa nuova edizione.

Per il ritorno dello show il timone della conduzione è stato affidato ad Enrico Papi, che ritorna sulla rete Mediaset dopo essere stato esiliato per diversi anni, salvo apparire in qualche puntata del Maurizio Costanzo Show, sempre recentemente. Si è vociferato che ad affiancarlo ci sarebbe dovuta essere Alessia Marcuzzi, ma così non sarà. Pare, infatti, che la conduttrice de Le Iene abbia declinato proprio per la presenza del 55enne romano.

Tra i due, infatti, pare esserci un po’ di “maretta” a seguito di alcune scelte professionali dei manager che gestiscono alcune questioni lavorative dei due. La nuova stagione di Scherzi a Parte, a parte questi piccoli problemi, si avvicina sempre più e allora leggiamo insieme quali saranno i primi due vip protagonisti e vittime degli scherzi della trasmissione.

Chi sono le prime due vittime di Scherzi a Parte

Il portale ‘Dagospia’, gestito da Roberto D’Agostino, nella rubrica ‘A lume di Candela’ ha svelato che le prime due vittime e protagoniste di questa nuova stagione di Scherzi a Parte saranno l’attrice e showgirl romana Manuela Arcuri e la cantante iconica Orietta Berti.

Come vi ricorderete, gli scherzi che vengono fatti dallo staff del programma sono alquanto terribili e riescono davvero a far perdere la pazienza a chi li subisce. Come avranno reagito i due personaggi dello spettacolo? Saranno riuscite a mantenere la calma e il sangue freddo, oppure avranno perso le staffe come spesso è accaduto in passato? Per saperlo non ci resta che attendere la data ufficiale della messa in onda di Scherzi a Parte che, comunque, dovrebbe essere nel mese di settembre.